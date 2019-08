Ciclismo «Tras dos meses sin competir las sensaciones son buenas» Los movimientos fueron constantes ayer en la última etapa de la Vuelta a Polonia. / EFE Ion Izagirre acaba 11º en Polonia y aunque «me quedo con pena porque iba con fuerza, estoy contento ya que el camino hacia la Vuelta va bien» GAIZKA LASA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 10 agosto 2019, 09:24

Ion Izagirre se ha quedado con ganas de más en Polonia. La mejor señal de que su puesta a punto para la Vuelta a España va bien. Una vez terminado el test, el de Ormaiztegi señalaba que «han sido seis días de competición muy bonitos para coger un buen punto de forma. Participé en el Campeonato de España, pero en realidad llevaba dos meses sin competición. Las sensaciones han sido buenas. Sabía que estaba bien porque he hecho buenos entrenamientos, pero había que confirmarlo».

El de Astana arrancó incluso del grupo de favoritos a falta de dos kilómetros. «El Ineos estaba marcando un ritmo trotero y no le interesaba cazar a los escapados porque ganaba la general de todas formas. Pensaba que otros que iban delante mío como Majka o Higuita se iban a mover, pero viendo que no probaba nadie, he decidido atacar. Iba con fuerza. Y con un poco de rabia. Majka había movido la carrera de lejos, pero luego se ha parado todo. Ha sido una pena. Ha sido una carrera un poco rara, con muy pocas diferencias y donde las fugas y las bonificaciones han contado mucho. Lo importante es que el camino hacia la Vuelta va bien».

Vuelta a Polonia (7ª etapa): 1. Matej Mohorič (Bahrain) 4h04:42 2. Neilson Powless (Jumbo-Visma) a 55 3. Gianluca Brambilla (Trek) a 1:07 4. Tsgabu Grmay (Mitchelton) a 1.19 11. Ion Izagirre (Astana) a 2:15 Vuelta a Polonia (general) 1. Pavel Sivakov (Ineos) 26h20:58 2 Jai Hindley (Sunweb) a 2 3 Diego Ulissi (UAE Emirates) a 12 4 Sergio Higuita (Education First) a 14 11 Ion Izagirre (Astana) a 19

También ha sido una semana difícil por el fallecimiento de un compañero, el belga Bjorg Lambrecht (Lotto-Soudal). Ion reconocía ayer que «ha sido muy duro vivirlo dentro de la carrera. Un gran golpe. Primero nos dijeron que había habido una caída muy fuerte pero luego, cuando nos confirmaron su muerte, se me quedó un cuerpo muy malo». No obstante, el pequeño de los Izagirre va pasando página a la tragedia «porque como pienses que te puede pasar a ti, no sales de casa. No tenemos otra que tirar hacia delante».

Sivakov, otro joven triunfador

Como comentó Ion, el Ineos manejó la última etapa a su antojo y se anotó la general final con Pavel Sivakov, ciclista ruso que con 22 años gana una vuelta del World Tour tras anotarse este año también el Tour de los Alpes. Ha sido noveno en el último Giro de Italia y se suma a los Evenepoel, Bernal, Van Aert, Hirschi y compañía como joven triunfador.