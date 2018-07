Tour de Francia El viaje es lo que forja a los héroes John Degenkolb celebra su victoria en las calles de Roubaix. / AFP Degenkolb gana una etapa que elimina a Porte por caída y no hace diferencias entre el resto de líderes IÑAKI IZQUIERDO Lunes, 16 julio 2018, 07:37

El viaje es lo que forja a los héroes. Los adoquines que conducen a Roubaix forman parte de la leyenda y el Tour tiene que visitar los lugares sagrados del ciclismo. Aunque no les guste a los equipos de los escaladores. Aunque al final de la jornada las cosas se queden casi como estaban. No importa. Lo que cuenta es el camino.

Se temía una carnicería en la etapa de Roubaix y los caminos del Norte solo se cobraron una víctima. Fue, eso sí, caza mayor, porque Richie Porte (BMC) acabó en el hospital. El resto de favoritos llegaron juntos, pero no importó tanto dónde llegaron sino cómo lo hicieron.

Porque el viaje resultó trepidante. Hubo velocidad, caídas, pinchazos, averías y solidaridad. Y hubo autoridad. Los grandes dieron un paso adelante y corrieron con arrogancia. Nairo Quintana (Movistar), el que más. El colombiano sacó su versión salvaje, la del pequeño hombre de las montañas capaz de amenazar a un gigante belga de dos metros por cerrarle en una clásica. Del que no teme al miedo. Corrió delante todo el día y no flojeó.

También Froome fue valiente. Pocos ciclistas profesionales parecen dominar peor la bici que el británico, un motor gigante para unas manos torpes. Y, sin embargo, contra sí mismo y contra el recuerdo de 2014 cuando tenía tanto miedo que se cayó antes de llegar a los adoquines, ayer puso a su equipo a cabalgar. Tanto empujaba el británico a los suyos que un especialista como Gianni Moscon se fue al suelo e hizo volar a su jefe. Eso no detuvo a Froome. Tampoco la caída de su mejor escudero, Michal Kwiatkowski, demasiado rápido en una curva a izquierdas presionado por las ansias de su líder.

Maravilloso el viaje del antihéroe Bardet (AG2R), que se reconcilió con sus críticos por su lucha contra la adversidad. Consciente de que Roubaix es más grande que él, su respuesta fue la de héroe, el hombre normal sometido a circunstancias extraordinarias. Hasta cuatro veces tuvo que parar por diversos incidentes en los momentos decisivos del día. Las cuatro veces volvió aunque uno ligero como él en los adoquines no avanza, da saltos. El francés se negó a admitir la adversidad y cedió siete segundos. Podía haber perdido un mundo.

Mikel Landa corrió en versión genio, la mejor que tiene. Iba en el grupo de cabeza silbando. Los demás iban por los adoquines, él un centímetro por encima, suave en su mundo de seda. Tan cómodo iba que se paró a pensar en lo bello que es el mundo y se tomó un trago para celebrarlo. La mala suerte se hizo cuerpo en alcantarilla o bache. El golpe fue tremendo. De los de ambulancia. Si la versión genio fue feliz, la versión tipo duro de roer fue aún mejor. Movistar -brillante- organizó la operación rescate del alavés y consiguió que solo cediera siete segundos. De paso, salvó a Bardet, que se enganchó con entusiasmo al tren que comandaban Imanol Erviti y Andrei Amador. Ese perfil feroz lo va a necesitar Landa a partir de ahora para afrontar la guerra con sus enemigos. Y el fuego amigo.

El resto de favoritos tuvo una jornada más sosegada. No hubo show de Nibali (Bahrain), cortado en el primer tramo difícil y después, moderado. Era el único que la víspera rezó para que lloviera. Fuglsang (Astana) también corrió dentro del tiovivo de caídas y averías, pero llegó delante. Como Dumoulin (Sunweb), al que no se ve cómodo pero sigue arriba.

Eso, por no hablar de Valverde, que va sobrado.

Riesgo, pero controlado

Llegaron todos juntos, pero el viaje hasta Roubaix mereció la pena. El Tour arriesgó metiendo a toda la aristocracia del ciclismo por esos caminos, pero sabía lo que tenía entre manos. En términos taurinos, 'afeitó' el paso por Mons-en-Pévèle, un tramo de pavés de cinco estrellas que se pasó solo parcialmente, lo que no evitó que Froome volará por los aires justo en ese punto.

También diseñó una etapa corta, lo que fue clave. En la París-Roubaix se llega al adoquín después de más de cien kilómetros, y ayer toda la etapa tuvo 150. Eso supuso que la gente llegase con fuerzas y, por tanto, con reflejos a las zonas difíciles. Una diferencia radical.

También sabía el Tour que los equipos no serían los de la clásica de abril, llenos de gigantes. Ayer se corría de otra manera, mirando de reojo a los líderes. Eso haría que la carrera fuera más controlada, con menos peligro. La organización no podía permitirse el lujo de perder a las primeras figuras por el camino. Perdió a Porte, que no es poco, pero la mayoría salió indemne.

Degenkolb, el retorno

Pero para viaje, el de John Degenkolb (Trek). Ganó la etapa y volvió a ser quien era hace dos años, cuando fue atropellado con su equipo de entonces (el Giant) mientras se entrenaban en pretemporada en Calpe. No había vuelto a ser ni la sombra del hombre que en 2015 hizo un doblete maravilloso: Milán-San Remo y París-Roubaix. Tenía que ser en esta desolada ciudad del norte donde volviera.

Batió con facilidad al líder, Van Avermaet (BMC) y a otro especialista, Yves Lampaert (Quick-Step). En la meta -a pocos metros del mítico velódromo donde ganó el adioquín hace tres años- no era capaz de articular palabra. «Esta es una gran victoria, la esperaba desde hace mucho tiempo He pasado por muchas cosas, por momentos difíciles. Estoy muy feliz por poder dedicar esta victoria a uno de mis mejores amigos, que falleció el pasado invierno. Esto es para él. Todo el mundo dijo que había terminado y que no volvería a hacer nada, pero dije que no, que no había terminado en absoluto. Me propuse que debía conseguir al menos una gran victoria para este amigo, que fue como mi segundo padre. Fue un accidente horrible y una gran pérdida. Estoy muy feliz de poderle dedicar esta victoria».

Degenkolb, de 29 años, aún tiene secuelas. No puede mover un dedo de la mano izquierda. Tiene dificultades para accionar los cambios. Pero una historia le sirvió de motivación. Supo que Rudi Altig, campeón del mundo y ganador de la Vuelta a España, también corría con serios problemas en una mano. 'Si él pudo, yo también', se dijo. Nacido en la antigua RDA, no conoció aquella vida (es de 1989) pero sí escuchó en casa relatos de abnegación y dureza.

Un gran final para un gran día. No decidió nada, pero es el viaje lo que forja a los héroes.