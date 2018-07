Valverde: «En este deporte hace falta suerte para todo» Lunes, 9 julio 2018, 08:43

Valverde acabó séptimo y apuntó que «en este deporte hace falta suerte para todo. Por fortuna he librado bien las caídas y me he podido meter en el sprint con el grupo de cabeza. No tenía mayor intención que la de estar ahí adelante porque ya hemos visto la de percances que se están dando».