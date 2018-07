Tour de Francia «En el Tour se arriesga demasiado cada día» Miércoles, 11 julio 2018, 08:53

El colombiano Fernando Gaviria aseguró tras su segunda victoria en la ronda gala que «se arriesga demasiado cada día» por parte de todos los participantes. «Esto es el Tour, no lo había hecho pero todos arriesgan demasiado cada día, aunque nosotros los sprinters también arriesgamos al máximo por conseguir la victoria. El Tour es demasiado grande y todos me decían que te exige al máximo cada día», manifestó. «El sprint ha sido complicado porque los equipos de la general también están por delante lo que hace más difícil la preparación para los sprinters», relató. No se marcó un número de victorias para este Tour porque su objetivo es «conseguir la mayor cantidad posible y disputar cada sprint».