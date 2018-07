Tour de Francia Tom Dumoulin «Decepcionado, pero fue solo mala suerte» Viernes, 13 julio 2018, 10:01

«Fue solo mala suerte. Me pasó una rueda rápidamente Simon Geschke y tratamos de remontar lo más rápido posible, pero sabía que no volvería, así que se trataba de limitar la pérdida de tiempo. Hubo un movimiento en el pelotón y no pude evitarlo. Golpeé la rueda delantera y tuve que cambiarla y perseguir lo más fuerte posible. Los primeros cinco días tuvimos mucha suerte, pero sabíamos que la mala suerte podía afectarnos también a nosotros. Estoy decepcionado. Me hubiera gustado estar en una mejor posición en la general, pero las cosas son así».