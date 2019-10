Thibaut Pinot, Groupama: «Es una carrera para mí y todos los escaladores» Miércoles, 16 octubre 2019, 08:56

«Es una carrera para mí. Pero no solo para mí. Es un recorrido para todos los escaladores y creo que le viene perfectamente a Bernal. Pero me gusta. Hay puertos desde el inicio de la carrera y no cesan durante prácticamente todo el Tour. Va a ser una batalla todos los días».