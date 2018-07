«Estoy orgulloso por el primer amarillo para Bora» Lunes, 9 julio 2018, 08:41

El campeón del mundo comentó tras la victoria que «estoy muy orgulloso por haber podido conseguir el triunfo y por haber ganado el primer maillot amarillo en el Tour de Francia para el Bora. Me gustaría dar las gracias a todos los miembros del equipo por el gran trabajo que han hecho durante todo el día y por el que hacen en cada carrera. Ha sido un esprint en el que he tenido que luchar hasta el final con Colbrelli porque venía fuerte desde atrás, pero no he pensado en ello. Esprinté con fuerza porque no le tengo miedo a nada. También me gustaría dar las gracias a mi padre y a todos los fans de Eslovaquia que se han acercado a Francia para animarme y me gustaría dedicar esta increíble victoria a mi hijo Marlon».