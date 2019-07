Ciclismo Quintana y Mikel Landa se reparten los galones El Movistar da su ocho para el Tour, con Andrey Amador en lugar del colombiano Anacona DV Y AGENCIAS SAN SEBASTIÁN. Martes, 2 julio 2019, 08:12

El Movistar dio ayer su ocho para el Tour de Francia. Sin sorpresas. Nairo Quintana y Mikel Landa compartirán los galones y Alejandro Valverde también acude a la ronda gala. Sin sorpresas, pero con un matiz: correrá el ecuatoriano Andrey Amador y no el colombiano Winner Anacona, petición de Nairo Quintana. Amador suele ser uno de los corredores que acompaña a Landa en su calendario...

El equipo que Eusebio Unzue lleva al Tour está compuesto por Nairo Quintana, Mikel Landa, Alejandro Valverde, Marc Soler, Andrey Amador, Carlos Verona, Imanol Erviti y Nelson Oliveira.

Para disputar la general el equipo de Eusebio Unzue cuenta con dos líderes, Quintana y Landa, sujetos a lo que «decida» la carrera en el día a día del Tour.

La experiencia del pasado año, con Quintana, Valverde y Landa al mismo nivel en la salida, no funcionó y el resultado del Tour fue decepcionante para el Movistar. La etapa ganada por Quintana en Saint-Lary salvó los muebles para el conjunto de Unzue. Este año, Valverde se descarta a sí mismo para el liderato y ha dicho por activa y por pasiva que va a ayudar a Quintana y Landa.

La experiencia avala al ciclista colombiano, de 29 años, dos veces segundo (2013 y 2015) y una tercero (2016) en Francia y ganador de Giro (2014) y la Vuelta a España (2016). El corredor alavés presenta en su palmarés un podio en las grandes, tercero en el Giro 2015 y dos top ten en el Tour, cuarto en 2017 y séptimo en 2018. En la presente temporada Quintana ha ganado una etapa del Tour de Colombia y Landa, otra en la Semana Coppi e Bartali.

«Tener dos opciones siempre es mejor, pero me gustaría ser líder único respaldado por un equipo» Nairo Quintana, Ciclista del Movistar

«Yo no necesito que alguien diga quién es líder y quién no; tenemos que saber usar las dos bazas» Mikel Landa, Ciclista del Movistar

También el equipo confía en la juventud de Marc Soler, de 25 años, del que se espera un paso al frente en su progresión.

Mikel Landa explicó en una entrevista en este periódico que la proliferación de puertos por encima de dos mil metros puede decidir el Tour. «No todo el mundo está habituado a la altitud. Los colombianos pueden hacer mucho daño en puertos así porque ellos han crecido en esas condiciones. Seguro que influye».

Opina que es un Tour sin casi contrarreloj, para escaladores. «Sí, hay muchos metros de desnivel y varios finales en alto. Me gusta el recorrido. Que no esté Froome condicionará el Tour. El Ineos tenía con él la opción de ganar la carrera por quinta vez e iban a cerrar mucho la carrera. Sin él, el Tour queda más abierto. Hay muchos candidatos, pero ninguno claro. No veo a nadie por encima del resto. Eso es bueno para la carrera. Espero aprovecharlo».

Sobre acudir al Tour con dos líderes, Landa es claro: «Yo no necesito que alguien diga quién es el líder y quién no. Creo que tenemos que saber utilizar las dos bazas, como hicimos Carapaz y yo en el Giro. La carretera y los rivales irán diciendo quién es el líder. Solo espero entendimiento y respeto».