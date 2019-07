Tour de Francia Quintana: «Queremos el podio con uno o con otro» Viernes, 26 julio 2019, 07:26

«Es una recompensa a tanto trabajo. Hemos trabajado a conciencia, bien. Hasta ahora las cosas no salían, pero no hemos dejado de insistir. Quedan dos etapas muy duras y vamos a trabajar para subir al podio, uno u otro. En el equipo no hay ningún conflicto ni ningún enfado. Lo teníamos claro desde la mañana, tenía que meterme en la fuga para ayudar a Mikel a subir al podio. Nos había dicho que estaba bien y por eso han apretado, esperando su ataque para luego enlazar con nosotros, como ya hizo en Foix. Luego han levantado el pie un poco para observar a los rivales y nos han dicho que buscáramos la victoria de etapa. No se sabe lo que puede pasar a partir de ahora. Si encontramos las piernas vamos a seguir atacando».