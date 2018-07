prevalecióla lógica La aparición de los lanzadores de los sprinters retirados o eliminados en los Alpes no ha cambiado el escalafón de las llegadas. Sagan sigue en cabeza TXOMIN PERURENA Sábado, 21 julio 2018, 08:52

Desaparecidos la mayoría de los velocistas, retirados o fuera de control en los Alpes, aparecieron sus lanzadores, por ejemplo Richeze. El resultado, sin embargo, no cambió: Sagan, Kristoff y Démare. No variaron ni los nombres ni el orden. Las imágenes frontales no ayudan demasiado en llegadas tan apretadas, pero se vislumbraba que Sagan adelantó a Kristoff y, sobre todo, a Démare. Fue un sprint limpio y muy bonito. El francés estuvo a punto de justificar la confianza depositada en él por su equipo, Française des Jeux. Habrá sufrido de lo lindo en los Alpes. Recuerdo que el año pasado llegó fuera de control y arrastró a la eliminación a varios compañeros. Está mejor que entonces, pero ganarle a este Sagan es harina de otro costal. Al eslovaco no parece afectarle el tema de su separación. Los que seguimos al pie del cañón somos los mismos. Cincuenta años de matrimonio no se consiguen fácil. Me habrán tenido que aguantar en más de una ocasión.

El VAR me convenció... salvo en la final del Mundial

Si Sagan levantó el brazo nada más cruzar la línea de meta fue porque vio claro que había ganado. Más de una vez habrá colado ese gesto en la vista de los jueces. Hasta la implantación de la foto-Philips, como le llama mi amigo Linares. Por cierto, funciona bien y con exactitud ya que no recuerdo ninguna victoria compartida en el ciclismo, al contrario que en otros deportes, donde es habitual entregar dos medallas del mismo color al entender que hay empate. El ciclismo ha ido por delante del fútbol con el VAR, sistema que me ha convencido muchísimo en el Mundial... salvo en la final. Yo no veía falta a Griezmann en la decisión arbitral que propició el primer gol de Francia. A fin de cuentas, lo aplican las personas.

El récord de triunfos de etapa de Merckx, a buen recaudo

Eddy Merckx corre el riesgo de que le igualen uno de sus registros, el de las cinco victorias absolutas en el Tour. Puede hacerlo Froome, aunque no lo tiene fácil. Tampoco me olvido de los siete de Armstrong. El récord que está a buen recaudo es el de triunfos de etapa, 34. Y para bastante tiempo. Lo amenazaba Cavendish con 30, pero mucho deberá mejorar en ediciones venideras para arrebatárselo al belga. Basta un dato para darse cuenta de la dificultad que entraña. Un ganador nato como Peter Sagan lleva once. Ni un tercio.