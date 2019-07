No ponen el Tour en la tele LUCA CORSI CARTAS DESDE EL TOUR Domingo, 14 julio 2019, 09:44

Estimado señor Gallimard*: En un café de Saint-Étienne llega a mis manos el número 700 de 'Les Temps Modernes'. «Es el último», me informa Nabil, elegante camarero y estudiante de Letras. Me dice que ya no se edita la revista (aunque casi es un libro) que fundó Jean-Paul Sartre y fue una institución de la vida intelectual francesa. Así lo dice, con esas palabras.

Había oído hablar de ella, claro, pero nunca había tenido una en las manos. No tenía página web, era papel a la venta en librerías. Así que modernes, modernes... En el número 700, la portada es para Sartre. Cuenta un viaje a Roma. El cierre se debe a la muerte de su último director, amigo del fundador. Sin ese viejo hilo, era cuestión de tiempo.

A Nabil le parece una paradoja que 'Les Temps Modernes' desaparezca justo (bueno, ya hace unos meses que no se edita) cuando se cumplen 70 años de la publicación de 'El segundo sexo', el libro de Simone de Beauvoir, base del feminismo. El de «la mujer no nace, llega a serlo». Los primeros capítulos se adelantaron en estas páginas. Aquel libro fue un hito y está más vigente que nunca. Es una pena, dice.

Vale que todo esto es nostalgia de una Francia que ya no existe, de cuando París era la capital mundial de las letras y las artes. La izquierda burguesa, la rive gauche, el Barrio Latino, los intelectuales y todo aquello.

Pero hay cosas que van más allá. Hay periódicos que cuentan noticias y otros que son instituciones. El Tour no es una carrera ciclista, es Francia. Les 'Temps Modernes' es Francia, otra Francia. Está claro que Saint-Étienne no es París, ni siquiera esta cafetería. Aunque en la tele no pongan el Tour.

No es que lea la revista -me perdería la llegada de la etapa, este Tour y el de 2020- pero paso las páginas y me admira que alguien publicase esto hasta ayer mismo. Dice mucho de quien lo publica. Por eso le escribo, para ver qué se puede hacer. Un afecturoso saludo.

* Antoine Gallimard es presidente de la editorial Gallimard.