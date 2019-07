REGLAMENTO Polémica por la altura de los calcetines Jueves, 4 julio 2019, 09:34

La altura de los calcetines de los ciclistas, cada vez mayor, puede provocar problemas en este Tour. La UCI reguló este año su medida máxima -no debe exceder la mitad de la distancia entre el tobillo y la cabeza del peroné (capítulo III, sección 3)- pero no se controla. El Groupama asegura que el 'efecto calcetín' puede suponer una mejora de medio segundo por kilómetro en la crono por equipos y pide más rigor. El resto de formaciones no le da importancia.