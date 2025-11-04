Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tadej Pogacar EC

Pogacar pasó por el hospital durante el pasado Tour de Francia

Tim Wellens, compañero y escudero en el equipo UAE, habla de los serios problemas que sufrió el esloveno durante la Grande Boucle

Bruno Vergara

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:02

Tadej Pogacar desveló hace poco más de dos semanas que estuvo a punto de retirarse del pasado Tour de Francia debido a serios problemas en una de sus rodillas. Ahora, su compañero y escudero en el equipo UAE, Tim Wellens, ha detallado el calvario que vivió el esloveno durante la Grande Boucle. «En la etapa 17 me dijo: 'Tim, tenemos un problema, me duele mucho la rodilla'. Era tan fuerte que bajó al coche para ver al médico», ha relatado Wellens a 'L'Equipe'.

De hecho, el dolor era tan fuerte que Pogacar tuvo que ir a un centro sanitario. «Fue al hospital a hacerse pruebas. Le encontraron una inflamación o algo parecido, pero nadie lo sabía con certeza. Yo estaba seguro de que se filtraría. Estaba sufriendo mucho y no estábamos seguros de que pudiera llegar a la meta. Incluso pensamos en que abandonara», desvela el belga, cuatro meses después de la victoria de Pogacar en el Tour.

A Pogacar no se le veía bien físicamente. «Estaba hinchado, había engordado», señala. A pesar de las adversidades, Pogacar se impuso en la ronda francesa, en la que hubo un momento en el que ya no se le veía tan risueño. Entonces saltaron las alarmas. Defendía el maillot amarillo pero sin su brillo que siempre desprendía el esloveno, que tenía ganas de volver a casa para descansar. Llegó a decir que estaba «contando los días para retirarse».

El ahora doble campeón del mundo se recompuso. «Verle llegar a París fue un gran alivio. Todos se preguntaban por qué no atacaba, pero ahora tiene sentido. Estábamos preocupados por su estado físico, pero mentalmente se mantuvo fuerte», afirma Wellens.

