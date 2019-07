Un planeta marciano

Señor Rosier*: El Tour ha vuelto a pasar por 'su' Izoard, el verdadero protagonista de su documental 'La Grand-Messe'. Misa mayor, si me permite la traducción libre. No me parece desatinada la referencia religiosa. Algo de eso hay. O mucho.

El documental cuenta la experiencia de vivir quince días en una autocaravana en las laderas del Izoard, esperando la llegada del Tour. Lo grabaron hace dos años, pero se acaba de emitir.

Me gustó cuando le oí decir que «cuando nos instalamos entre dos curvas dos semanas antes del paso de la carrera, ya había allí quince autocaravanas». Usted es un buen aficionado del ciclismo y lo entendía perfectamente, pero quería explicárselo al mundo. «Esos espectadores se pasan quince días esperando para dos minutos de disfrute. Tiene algo de absurdo».

Ayer, todos volvían a estar allí. Un espectáculo. Aquel desierto allá arriba. En el documental se destaca cómo ese público respeta a la montaña, en contraste con lo que sucede habitualmente en Alpe d'Huez. El ambiente en el Izoard, cuenta su película, es de «comunidad en una sociedad que cada vez nos aísla más. Eso lo hace posible el Tour».

No todo son viejos valores, ya que no deja de llamar la atención cuando cuenta cómo la televisión francesa impide que cualquier vehículo pueda aparcar en la mítica Casse Désserte, ese tramo despojado de vegetación a más de dos mil metros con las estelas de Fausto Coppi (dos pasos en cabeza en 1949 y 1951) y de Louison Bobet (primero en 1951, 1953 y 1954). No quieren que nadie estropee sus imágenes del desierto.

Bobet decía que «los campeones pasan solos por la Casse Déserte». La Casse Déserte, en palabras de Jacques Goddet, es un «paisaje torturado de planeta marciano». Buena definición para los habitantes de la comunidad de autocaravanas, que ayer disfrutó de los minutos que venían esperando desde hace dos semanas.

Ayer el Izoard no les hizo justicia, porque los campeones pasaron todos juntos y no precisamente en cabeza. El relato de la espera es el hilo conductor de la historia. Es atinado el título de misa mayor, porque la espera algo de liturgia tiene, y mucho de fe. El deporte popular entendido como antaño. No es una celebración del ciclismo de élite y sus figuras, sino de esos aficionados.

Los no aficionados al ciclismo no pueden entender qué atrae a los aficionados a las cunetas. Tienen razón cuando dicen que el ciclismo se ve mejor por la tele, pero se pierden la magia. Eso trata de explicar su película. Un saludo.

* Valéry Rosier es director de documentales.