TOUR FRANCIA Peter Sagan (Bora): «En el penúltimo tramo de pavés cometí un error» Lunes, 16 julio 2018, 07:36

«En el penúltimo sector de pavés, me he dejado caer un poco a la cola del grupo de favoritos y he cometido un error. De repente he visto mucho polvo levantado por delante del grupo y me he dado cuenta de que quizá Van Avermaet se hubiera escapado».