TOUR FRANCIA «No tengo palabras, siento mucha emoción» Miércoles, 18 julio 2018, 07:19

«Siento mucha emoción. Ganar en el Tour no es fácil. Estuve cerca de lograrlo hace dos años en mi debut, y ahora lo he conseguido, además de esta manera, en solitario y con tiempo de disfrutarlo. No tengo palabras, estoy pensando en mi familia. Me alegro de hacerlos felices y también me alegro por mí».