Thomas: «Nunca pensé en ganar el Tour; pasará tiempo hasta que lo asimile»

En Ezpeleta le aconsejaron que levantara un poco el pie del acelerador para evitar cualquier caída que le dejara sin su primer Tour. Y ayer en la llegada a París solo tuvo que mantenerse sobre la bicicleta para dar las ocho vueltas al circuito de los Campos Elíseos y cruzar la meta como ganador. Lo tenía hecho, pero solo entonces pudo celebrar de verdad su gran triunfo.

- A su edad, ya no parecía un candidato al Tour y lo ha ganado...

- Es increíble estar aquí de amarillo. Le doy las gracias a Chris (Froome), que me ha ayudado mucho y es un amigo. Es el mejor corredor de vueltas que he conocido. No me creo lo que he logrado.

- ¿Se da cuenta de lo que ha conseguido?

- Tiene que pasar un tiempo para que asimile esto. Sigo en mi burbuja. Imagino la repercusión que va a tener en Gales. Ya tenemos seis victorias del Tour en el Sky.

- Por eso, por su dominio, les critican...

- No es un problema para mí. Somos muy fuertes. Tenemos grandes corredores. Trabajamos muy duro para tener los mejores resultados. Nuestra fuerza son las piernas y la cabeza. Y el trabajo en equipo.

-¿Cuando empezó a creer en su triunfo en este Tour?

- Cada día iba pensando en el siguiente. Tenía que pegarme a Dumoulin como la mierda a un zapato. Después de la crono ya me sentí ganador y lo pude celebrar con una cerveza y una hamburguesa, pero la fiesta gorda es la de París.

- ¿Hay que ser contrarrelojista para ganar el Tour?

- La manera de correr hoy es más controlada. Los cuatro primeros somos buenos contrarrelojistas. Aunque también un escalador puede vencer. Dumoulin es calculador, no deja que las emociones intervengan. A Landa y Bardet les felicito, nos pusieron bajo presión en la última etapa.

-¿Temió perder el Tour en algún momento?

- En el Alpe d'Huez sufrí, pero mantuve la calma. Eso me dio confianza. Los dos últimos días también fueron difíciles porque los rivales vieron que Froome sufría. Tenía que vigilar a Dumoulin.

- ¿Su mejor momento?

- En el Alpe d'Huez. Ganar allí de amarillo. No lo esperaba. Mi táctica era seguir a los demás, y al final gané. Es el gran momento de mi Tour.

- Al inicio de su carrera vivió en Italia con otros compañeros que aspiraban a ser ciclistas.

- Fue importante para mi desarrollo. Aprendí mucho. Lo pasé mal y eso me ayudó a mejorar.

- Gales ha descubierto el Tour.

- Es increíble el interés que se ha desatado en Cardiff conmigo. He puesto a mi ciudad en el mapa del mundo.

- Entra en la leyenda del Tour.

- Soy el mismo de siempre. Pregúntemelo en unos años. Quiero volver a Gales para celebrar esto.

- Con 21 años terminó penútimo el Tour y ahora lo ha ganado.

- Nunca pensé en ganar el Tour. He sufrido mucho para lograrlo, ahora mismo me parece algo irreal.

- No ha sido un Tour fácil para el Sky, abucheado por parte del público. ¿Cómo vivió el proceso por dopaje contra Froome?

- Yo me quedé en mi mundo, vivía concentrado en mi trabajo. No leo las webs de ciclismo. Prefiero leer sobre rugby.