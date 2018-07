Nivel medio de inglés

Los casi 800 kilómetros de traslado desde Roubaix hasta los Alpes se me pasaron sin enterarme. Este coche de los enviados especiales ingleses al Tour es un lujo. Hablan de cosas a las que allí no estamos acostumbrados y estoy descubriendo otra forma de estar en el mundo. Me están abriendo la mente, me gusta ir con ellos. Todos los días compran los periódicos, en eso no son diferentes al resto. A todos nos gusta ir bien surtidos de papel.

Paramos a comer en Troyes, que no es donde el caballo. Eso es Troya, dice John. Kevin le tira el 'Independent' a la cabeza, abierto en las páginas de sociedad, donde se debate a vida o muerte sobre el vestido de Megan Markle en el bautizo de su sobrino. Un Ralph Lauren verde. Paramos a tomar algo en Dijon, donde la mostaza.

Tengo el típico inglés de EGB. Para poner en el currículum, nivel medio; en realidad, nivel balbuceo tercermundista. Pero me las apaño, les he cogido el acento. Su visión del ciclismo también es distinta. Son fanáticos, no están contaminados por el escepticismo (o el cinismo) de quien ya lo ha visto todo. Ser cronista deportivo en Gran Bretaña y dedicarse al ciclismo es una excentricidad. Es como ser de Aix-en-Provence y escribir de los sombreros de Ascot.

El gran favorito y el equipo hegemónico son suyos, pero están fuera de la corriente principal del río y tienen algo del fanatismo del converso. Son más intransigentes con temas como el dopaje. Sacuden a Froome con fuerza. Es como si les estuviera traicionando.

Quedo para cenar en Annecy con los colegas del sur de los Pirineos (y con Antonio, italiano que pasaba por ahí). ¿Qué tal con los ingleses? Muy bien. ¿Se lo decimos? ¿Qué? Pues que era una novatada, que pensábamos que al segundo día nos dirías que no podía ser y te pasarías a nuestro coche.

Me echo atrás en el respaldo de la silla, con la sartén por el mango. A partir de ahora, cuando queráis saber algo de Froome, llamáis a 007, al abad de Westminster, al primer lord del Almirantazgo o a míster Bean. A quien queráis.