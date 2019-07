«Cuando el médico me pregunto si sentía la pierna, entré en pánico», confiesa Van Aert

Vout van Aert (Jumbo-Visma) se recupera de las lesiones que sufrió en la pierna derecha en la contrarreloj de Pau. El fenómeno belga sigue ingresado en el hospital de la ciudad francesa tras la cirugía a la que tuvo que ser sometido el viernes por la tarde.

El ciclista flamenco explicó que «la culpa de la caída fue mía, pero de que la lesión sea tan grave, de la valla. El mecanismo para unir las vallas estaba mal colocado o se soltó».

Añade que «cuando llegó el médico y me preguntó a ver si podía mover los dedos del pie entré en pánico. Me pareció una eternidad lo que tardó la ambulancia. El médico me volvió a preguntar si todavía sentía la piernas y ya no se me pasó el pánico hasta que llegamos al hospital».

Explicó que «mi director me dijo que no moviera la pierna y sentí mucho dolor. No me permitieron que la viese». El fenómeno belga aseguró ayer, veinticuatro horas después del accidente, que «gracias a la medicación, no me duele si no me nuevo. Me están dando morfina».

Informó por WhatsApp

Van Aert tuvo tiempo de protagonizar una curiosa anécdota ayer. El coche del Jumbo-Visma perdió la señal de televisión y su director, Grischa Niermann, se informó de lo que iba sucediendo en la etapa por WhatsApp. Al otro lado del teléfono, el informante era el propio Van Aert, desde la cama del hospital de Pau.

Van Aert dijo estar «bien, dadas las circunstancias, aunque la decepción es grande». Tras la operación, el cirujano habló de un periodo de dos meses de recuperación, pero el director del equipo Jumbo Visma Nico Verhoeven espera que este tiempo sea menor. «El cirujano habló de dos meses, pero Wout lo vio de otra manera. Un ciclista normalmente se recupera más rápido».

La temporada de ciclo-cross empieza en octubre y para entonces espera estar recuperado. «Todavía estamos esperando saber cuándo puede comenzar en ciclo-cross. Aunque no estamos trabajando en eso ahora. Esperemos que se recupere al 100%».