La máscara de oxígeno de Merckx

Cruce de declaraciones entre Pogacar, Rijs y el director del Visma

Las últimas horas han sido calientes en el Tour de Francia por un cruce de declaraciones a raíz de que en la etapa del domingo corredores del Visma como Campenaerts y Van Aert se lanzaran al ataque mientras su jefe de filas, Vingegaard, figuraba en un grupo que había perdido tiempo respecto a Pogacar tras una caída en el pelotón. El esloveno criticó la estrategia del equipo rival: «Hemos intentado calmar la carrera para que Jonas y otros de los primeros clasificados en la general pudieran reintegrarse. Sin embargo, Van Aert ha atacado y se ha ido. Después han hecho lo mismo sus compañeros Campenaerts y Jorgenson. No sabía qué pensar. Si llego a estar en la posición de Jonas, no me habría gustado».

Rijs, danés como Vingegaard, se ha expresado en términos similares: «No hay otro equipo donde se vea eso. Jonas no está recibiendo el apoyo que necesita. Eso es evidente, y es problemático. Ahora mismo, está en el equipo equivocado. Pero también necesita un equipo lo suficientemente fuerte como para apoyarlo».

Grischa Niermann, director del Visma, ha salido al paso de las palabras de Pogacar. «Soy responsable de lo que ha sucedido. He analizado la situación y estaba convencido de que el grupo de Vingegaard regresaría sin problemas y que nuestros corredores debían estar adelante para buscar la fuga».

Van Aert, por su parte, tira de ironía y pone sobre la mesa lo sucedido en Toulouse, donde Vingegaard esperó a Pogacar tras la caída del ciclista del UAE: «Es bastante curioso que Tadej diga eso, porque claramente quería a Wellens en la escapada, así que básicamente estaban haciendo lo mismo. Nuestro grupo era de 25 corredores, y todos querían colarse en la escapada. Había una solución muy fácil. Así que si Tadej simplemente se hubiera quedado atrás, junto al pelotón donde estaba Jonas, habría demostrado deportividad, fair play».