Jon Izagirre, ganador este año en las calles de Niza: «El segundo día llegará un grupo pequeño y habrá sorpresas» Miércoles, 16 octubre 2019, 08:56

Es el último ganador en Niza. Se impuso en marzo en la última etapa de la París-Niza, donde, al igual que en la segunda jornada del próximo Tour de Francia, se llegaba a la localidad costera tras subir el Col d'Èze. Pero esta vez será diferente, asegura el de Ormaiztegi. «Si se suben antes el puerto de la Colmiane y el de Turini, ya se puede decir que es una jornada de montaña. Son puertos serios. Este año ya subimos en la penúltima etapa de la París-Niza el Turini y mira lo que pasó. Daniel Martínez (Education First) dio una exhibición y Egan Bernal (Ineos) se puso líder. Son escaladores. Es un puerto duro. La etapa de Niza suele ser movida, pero corta, de 100 kilómetros, y con el Col d'Èze como subida más importante. Lo que han diseñado en el Tour es otra cosa».

Una vez aclarado que la etapa tendrá la exigencia de un día de montaña, el menor de los Izagirre concluye que «seguro que llegará un grupo reducido y seguro que se verán las primeras sorpresas del Tour, ya en el segundo día de carrera». Luego quedará el Col d'Èze que tanto juego depara en la tradicional última etapa de la París-Niza. Izagirre explica que «no es una subida ni muy dura, ni muy larga, pero se presta a los movimientos porque te deja próximo a Niza. Además, tiene una bajada de carretera ancha y no demasiada pendiente donde hay que darle duro, así que habrá batalla seguro hasta el final. Después de la subida queda un terreno donde se pueden recuperar pequeñas diferencias o, al contrario, ampliar distancias. Así que atractivo, desde luego, será el final de etapa».

Niza le evoca buenos recuerdos, por la victoria de este año y por la pelea del anterior. Fue cuarto en la general final, tras su hermano Gorka, después de caerse en el último descenso y acariciar la victoria en la general. «Sí, sí, me trae buenos momentos, eso sí», reconoce Ion al conocer que el Tour empezará a decantarse en Niza. Claro que aún no sabe si estará allí. «Está muy lejos, todavía no conocemos el calendario. Es demasiado pronto». Seguro que Niza le tira.