No le veo la gracia

No termino de verle la gracia a Alpe d'Huez. Pensaba que mejoraría in situ. Que al subir por las 21 curvas, con los nombres de los ganadores, me emocionaría: Fausto Coppi, Joop Zoetemelk, Joaquim Agostinho, Lucho Herrera, Fede Etxabe, Gianni Bugno, Marco Pantani, Iban Mayo... Pero no. Reconozco que es durísima la subida, por la tele engaña. Pero no me emociona.

Quizá es por el ambiente. No me gusta. Demasiada gente sin ningún interés por el ciclismo. Se ve a la legua, sin bajar la ventanilla del coche. No quiero ni mirar. Antes casi atropellamos a Supermán y ahora se nos echa encima uno disfrazado de cucaracha, o algo así. Los líquidos que caen en el parabrisas son de todos los colores del arco iris. Las zonas sin vallas están atestadas; los kilómetros vallados, vacíos. Llego arriba tenso.

Abro el ordenador en la sala de prensa y voy a por agua. Cuando cae Nibali en aquel caos de motos y gente, los periodistas gritan. No hay derecho, es lo más fino que se oye. En todos los idiomas, hasta en neerlandés, que dicen que ésta es la montaña de los holandeses. No se puede correr así. Hace un par de años casi sucede una desgracia en el Mont Ventoux. Ayer pasó algo grave y se rozó el drama. Escribo con mal sabor de boca. Si no se valora el esfuerzo de los ciclistas, este deporte no tiene sentido. Y ayer no se valoró nada en la subida a Alpe d'Huez. No me gusta.

Tampoco es la primera vez. Me acuerdo de aquel año en que a Guerini le tiró un espectador haciendo una foto, aunque el italiano al menos pudo levantarse y ganar la etapa.

Ya sé que es la cima que más veces ha acogido una meta en la historia del Tour, por delante del Puy de Dome y el Ventoux, la sexta más visitada por la carrera tras Galibier, Aravis, Télégraphe, Madeleine y Vars. Que aquí han ganado todos los grandes. Todo eso lo sé, pero siempre me he resistido a incluirla entre las cumbres míticas. Pensaba que cambiaría de opinión sobre el terreno. Pero no. Y, a todo esto, no sé cómo vamos a salir de aquí entre esta multitud.