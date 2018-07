Gaviria: «Siempre arriesgo y no he podido evitar la caída» Lunes, 9 julio 2018, 08:41

Gaviria se cayó y perdió el amarilloen el Tour de Francia. «Siempre arriesgo para ganar y no he podido evitar la caída. Al menos no he sufrido ninguna herida y lo que ha pasado no tendrá consecuencias para próximos días. He disputado la etapa al máximo porque quería mantener el amarillo, que no se viste todos los días».