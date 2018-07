El más fuerte, sin lugar a dudas Thomas ha sido muy regular y parecía que podía dar aún más. Me ha parecido entrañable el abrazo entre el ganador y Chris Froome TXOMIN PERURENA Lunes, 30 julio 2018, 08:04

Fue entrañable el abrazo entre Thomas y Froome en Ezpeleta y también el de ayer en París. Ha sido la misma foto de otros años, pero a la inversa. Significativo.

Podio para quienes creen que no se puede hacer Giro y Tour

La imagen del podio de París pone en cuestión la teoría de que no se pueden hacen en el mismo año Giro y Tour. El segundo y el tercero venían del Giro, y no de correrlo nada más, sino de disputar la victoria hasta el último día. Porque una cosas es tomárselo como rodaje y otra, ir a ganarlo. Froome siempre sale a ganar y después de ver cómo había terminado el Giro ha demostrado que sigue a un gran nivel. El año que viene, si está al 100%, el Sky se puede volver a encontrar con dos capitanes, o tres contando al colombiano Egan Bernal. Lo que está claro, es que el Sky tiene cuerda para rato.

Hemos visto ciclismo del bueno en los Alpes y los Pirineos

Oyes a gente que no le ha gustado el Tour. Y aunque es verdad que las nueve primeras etapas sí se me hicieron largas, los Alpes y los Pirineos se me hicieron cortísimos, Hemos visto ciclismo del bueno. ¿Qué más queremos? Han sido tres semanas intensas y es inevitable que en ese tiempo salga algún día menos interesante. Cuando digo que la primera semana resultó un poco aburrida no es por quitar mérito a los sprinters, pero no me gustó que las caídas fueran tan decisivas. Se ha mantenido el interés hasta la última contrarreloj, donde estuvieron en juego los puestos del segundo al cuarto.

Thomas no ha dejado abierto ni el más mínimo resquicio

Geraint Thomas es un excelente vencedor. En todo el Tour no ha dejado abierto ni el más mínimo resquicio. Froome, en los cuatro que ganó, tuvo momentos de perder segundos y flojear. Éste, en cambio, ha sido súper regular y parecía que podía dar aún más. Ha sido el más fuerte sin ningún lugar a dudas. No me gustaría pasar por alto otro detalle de la etapa de ayer, cuando se vio conversar a Christian Prudhomme y Froome. Pareció que había una buena entente, que todo ha terminado bien.

El Tour de los vascos, bien, pero siempre queremos más

En el balance del ciclismo vasco en el Tour sobresale la victoria de Omar Fraile. También destaco la valentía y el alto nivel de Mikel Nieve y los hermanos Izagirre. Pero siempre queremos más. Hablando de la general, esperábamos algo más de Mikel Landa. Hay cosas que mejorar. Si apuntamos a lo más alto, al podio, hay que dar un poco más.

Que la fiesta continúe hasta el sábado en la Clásica de Donostia

Ahora esperemos que la fiesta continúe hasta el sábado en la Clásica de Donostia, a donde esperemos que vengan todos los que están anunciados. La carrera promete ser del máximo nivel, como cada temporada.