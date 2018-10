Ciclismo Un final en la cima del Tourmalet, posible aliciente del próximo Tour Eddy Merckx. / REUTERS Presentan hoy en París el recorrido de la edición de 2019, que conmemorará el 50 aniversario del primer triunfo de Merckx LUCA CORSI SAN SEBASTIÁN. Jueves, 25 octubre 2018, 07:27

ASO presenta hoy en París la próxima edición del Tour de Francia, que guardará un txoko para Eddy Merckx en el 50 aniversario de la primera de sus cinco victorias absolutas, la de 1969. El monstruo belga es en opinión de muchos el mejor corredor de la historia de esta prueba.

Thomas Vergouven adelanta en la web Velowire un esbozo de un trazado que se distingue por tres aspectos reseñables: el paso por Vosgos, Macizo Central, Pirineos y Alpes por este orden; una contrarreloj individual con final en Pau e intercalada en las jornadas pirenaicas; y seis llegadas en alto, todas en puertos importantes aptos para obtener diferencias. La organización confirmará o desmentirá hoy estas informaciones, avaladas por el acierto de este periodista en años anteriores.

Seis finales en alto Sexta etapa Planche des Belles Filles. Decimotercera Tourmalet . Decimocuarta Prat d'Albis. Decimoctava Valloire. Decimonovena Tignes. Vigésima Val Thorens.

Ya se conoce desde hace tiempo que el Tour partirá de Bruselas el 6 de julio con una jornada que incluye los pasos por el muro de Grammont y el Bosberg, habituales en el recorrido del Tour de Flandes. Una contrarreloj por equipos en Bruselas y una etapa por carreteras de Valonia completarán el periplo belga antes de acceder a Francia.

Los Vosgos presentarían, según Vergouven, pasos por los distintos Ballon en el primer asalto y un final en La Planche des Belles Filles por una vertiente inédita, piso sin asfaltar en un kilómetro y una rampa del 24% en la segunda.

El Macizo Central dará paso a los Pirineos, con Peyresourde, Beyrede, final en el Tourmalet, Lers, Mur de Peguere y llegada en el inédito Prat d'Albis. El segundo día, en Pau, anuncian una crono individual, quizá la única en las tres semanas.

También abundarán la dureza en los Alpes, con tres llegadas más en cima, Valloire, Tignes y Val Thorens -la estación de invierno más alta de Europa-, además de ascensiones a Izoard, Galibier, Iseran... Puertos y altitud para regalar.

La MPCC pide una dimisión

La presentación de este mediodía viene también marcada por la solicitud de dimisión del presidente de la AMA, Craig Reedie, por parte de la asamblea general del Movimiento General por un Ciclismo Creíble (MPSS). Critican que la AMA no haya incluido el tramadol en su lista de productos prohibidos, solicitida también por la UCI. Entiende, asimismo, que las reglas no se aplican por igual en todos los deportes y tampoco está de acuerdo con la gestión del caso Froome. «Las sanciones y los procedimientos no se aplican igual para todos».