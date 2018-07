Fiesta y reivindicación en el paso del Tour por Iparralde Bajo el lema 'You are in The Basque Country' se montará un espacio festivo y se realizará un mosaico, el día 28 EL DIARIO VASCO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 14 julio 2018, 11:20

Con la presencia de Mikel Astarloza, Miguel Mari Lasa, Txomin Perurena y Aritz Bagues ayer se presentó una iniciativa para reivindicar que la etapa del Tour del sábado 28 se disputará en Euskal Herria, para lo que se han organizado diferentes actos.

Los organizadores prepararán un espacio festivo en el kilómetro 14 de la contrarreloj y está previsto montar un mosaico gigante a las 12 del mediodía, en un espacio de una seis hectáreas. Anuncian que en las proximidades del espacio festivo se dispondrá de amplias zonas de aparcamiento.

Habrá más actividades englobadas dentro del lema ' You are in The Basque Country', que se visualizará a lo largo de todo el recorrido de la contrarreloj, con el reparto de carteles con esa frase. «Queremos llenar el mayor número de kilómetros posibles». explicó ayer en Donostia uno de los organizadores, Gari Mujika.

También solicitaron voluntarias para llevar adelante toda la iniciativa y los interesados pueden inscribirse en la web www.tourra.eus.

La zona festiva se abrirá desde la víspera, con bar y animación. También habrá una pantalla gigante para seguir la carrera. Se recomienda a los aficionados acudir de víspera porque la carretera se cerrará desde las 9.00 horas.

Por otra parte, el domingo 22 habrá una marcha en bicicleta por el recorrido de la contrarreloj, con salida a las diez de la mañana en el aparcamiento Utsalea de Senpere.