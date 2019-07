Tour de Francia Alaphilippe: «Me esperaba lo peor, pero me aferro al maillot» Viernes, 26 julio 2019, 07:27

«Me esperaba lo peor, visto el perfil y la forma en la que se ha corrido. No me he encontrado mal hasta los ataques de Bernal y Thomas en el Galibier. He hecho una bajada de locura, corriendo riesgos para conservar el liderato. Me aferro a este maillot amarillo y voy a darlo todo hasta el final».