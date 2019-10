LOS PROTAGONISTAS Egan Bernal, Ineos: «Sería genial volver al Tour pero no me cierro a la idea de correr el Giro» Miércoles, 16 octubre 2019, 08:55

Al vigente ganador del Tour le gustó el diseño montañoso de la próxima edición, pero fue cauto. «Parece que el trazado viene bien para mí, pero antes de conocer el recorrido la idea era esperar y ver también el del Giro. Es una decisión que no se toma a la ligera. Yo no puedo llegar y decir que voy a estar en el equipo del Tour. Somos un equipo y hay que encontrar la forma de repartir las carreras, dependiendo de qué carrera le va mejor a cada corredor». Por esta regla de tres, el colombiano debería estar en la salida de Niza. «Sería realmente genial» regresar al Tour «y tener la responsabilidad de defender la camiseta amarilla», reconoció. Hasta ahí pudo leer. «No me cierro a correr el Giro».