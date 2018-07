TOUR FRANCIA «Decían que no podía ganar, pues aquí está» Sábado, 14 julio 2018, 11:19

«Después de las tres primeras etapas al sprint escuché comentarios de que no podría ganar en el Tour, y menos con la competencia de Gaviria y Sagan, pero he demostrado que eso no tenía fundamento y aquí está mi victoria. Estoy muy feliz por ello. Voy mejorando cada día más. Ya dije que necesitaba algo de tiempo. No me sentí bien en las primeras etapas. Por fin logré la victoria y es increíble. Estoy realmente agradecido al equipo por el trabajo que han hecho. Estaba detrás de Kristoff cuando arrancó y consideré que era la rueda a seguir y que debía saltar a por la victoria. Ataqué a falta de 200 metros y acerté. Espero que haya más oportunidades. Tengo piernas para ganar».