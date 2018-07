LA CUENTA, POR FAVOR

Jean-Christophe prepara un guiso de carne aceptable y es un 'anquetilista' convencido. Reina en un modesto restaurante de las afueras de Valence, cuya mejor virtud es que está cerca de un parking. Lo vemos, entramos y qué se come aquí.

En el café, se anima. Dice que ganará Froome, porque sabe ganar sin ganarse el corazón de los aficionados (creo intuir voluntad poética en la frase). Como hacía maître Jacques, remacha. Le pedimos que se explique. Revuelve el azúcar del café más allá de lo razonable, teniendo en cuenta los posos del fondo de la taza.

Saca un recorte de prensa de 1961. Del 17 de julio. No reconozco el periódico. Anquetil, señala, ganó el Tour y fue silbado en el Parque de los Príncipes. Antes de la salida dijo que iba a ir de amarillo desde el primero hasta el último día. Solo se le escapó el primer sector de la primera etapa, que ganó André Darrigade. Ganó el segundo, se vistió de amarillo y lo llevó hasta París.

Recita de memoria.

Esas palabras, al público francés le parecieron una cumbre de la arrogancia. Fue abucheado durante todo el Tour. En París, el tercer clasificado, Charly Gaul, recibió una ovación impresionante.

Hace un inciso.

Era bueno aquel luxemburgués. Vaya que sí. El 'Ángel del Bondone' le llamaban.

Sigue.

A Anquetil le silbó el público de París. ¿Saben ustedes cómo se dice silbidos en francés? No. Sifflets. Al terminar el Tour, se compró un pequeño barco para celebrarlo. ¿Saben ustedes cómo lo bautizó? Pues no. 'Sifflets'. Ése era Jacques.

Hemos acertado entrando a comer aquí. La carne no estaba mal, el comedor es cómodo y Jean-Christophe tiene gracia contando historias. Pero se viene arriba. Dice que Froome superará los silbidos y todo lo demás. Que es uno que viene de África, no como el finolis de Bartali, un señorito de Florencia que se retiró porque un espectador le dijo algo subiendo al Aspin. Es el momento de marcharse. L'addition s'il vous plaît. Al gran Gino no se le toca.