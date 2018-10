TOUR FRANCIA «No sé si correré o no el próximo Tour» Viernes, 26 octubre 2018, 07:40

«Todavía no conozco mi programa. No sé si correré o no el próximo Tour. En dos semanas hablaré con mi equipo. Tengo que volver a subirme en la bicicleta antes de decidir». Determinados rumores apuntan que en 2019 el galés elegirá el Giro de Italia.