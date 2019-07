DIMENSION DATA Cavendish, «con el corazón roto» DV Jueves, 4 julio 2019, 09:33

Mark Cavendish se declaró «con el corazón roto» tras no ser incluido por su equipo, el Dimension Data, en el ocho del Tour. «¿Qué puedo decir? Estoy con el corazón absolutamente roto por la decisión que significa que no voy a estar en el Tour este año. Como he hecho durante toda mi carrera, me he centrado en un momento específico para estar en plena forma. Esto casi siempre ha resultado y logré 30 victorias en el Tour que han definido mi carrera».