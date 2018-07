No me lo creo. Ya me estaba dando cuenta de que algo no funcionaba bien en este coche de enviados especiales. Kevin y yo terminamos de escribir tarde todos los días y cuando quedamos con Andy y John para cenar, los tíos aparecen impecables y nos dan lecciones de geografía.

Ayer. ¿Sabías que tardaron 26 años en levantar la catedral de Chartres? No sabía ni que hay catedral en Chartres, no he levantado la vista del ordenador. Pues deberías de saber que es un plazo muy corto para una obra de estas características. Anda, no me fastidies. Y que se empleó piedra local de una cantera situadas a ocho kilómetros de la ciudad. ¿Puedes callarte, que tengo que escribir la crónica? Pues es una pena, porque la catedral se levanta en el mismo sitio donde había unos dólmenes junto a un pozo sagrado de 33 metros...

Le lanzo la botella de agua. Fallo y le doy a Gianluigi, del 'Il Giornale del Mattino', que insulta de esa forma tan característica que tienen los italianos, más concretamente los del sur. Le tira la botella a Andy y le da.

Qué carácter, se larga farfullando. Ya estamos con las dos Europas. Porque Andy es inglés pero pasa del Brexit. Tiene casa en Girona.

Luego me doy cuenta de por qué no escriben nunca, ni él ni Andy. Uno es del 'Sunday Echo' y otro del 'Sunday Morning News'. Y sunday significa domingo. ¡Y los tíos escriben para un periódico que solo sale los domingos! ¡¡¡ Una crónica por semana!!!

Así les queda, claro. Se pasan seis días de enviados especiales en el extranjero, hablando con uno, con otro, parando aquí y allá, y al final de la semana se sientan delante de las notas que han ido tomando y les sale una historia redonda.

Luego, encima, son respetadas firmas en el mundo ciclista. Todo les queda perfecto. Joder. Así, cualquiera. Y el resto, venga, al por mayor. Estoy por llamar a mi jefe y explicarle este tema, pero no me da tiempo, tengo que terminar la crónica.

Y luego, para que llames al periódico a ver si la han recibido y te digan que vaya basura de etapa, que se han echado la siesta. Punto final. Enviar.