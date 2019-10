Se busca el ataque, el dinamismo... el show Chris Froome, que apareció sin muletas pero cojeando, Egan Bernal y Julian Alaphilippe, durante la presentación del Tour 2020 en el Palacio de Congresos de París. / REUTERS Los puertos aparecen desde el segundo día, en Niza, y el Col de la Loze, de 23 kilómetros, figura como el final más decisivo, en la 17ª etapa El Tour diseña etapas cortas y explosivas, con mucha montaña y una crono con final en alto GAIZKA LASA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 16 octubre 2019, 09:43

Se regocijaba Thibaut Pinot, brincaba Romain Bardet y se congratulaba Julian Alaphilippe, los héroes nacionales sentados ayer en la primera fila del glamouroso Palacio de Congresos de Porte Maillot (París) y a quienes el Tour ha puesto la alfombra roja para acceder a su próxima edición. Desde la distancia, saltaban de alborozo Mikel Landa y toda la estirpe de escarabajos latinoamericanos, encabezados por Egan Bernal, presente también ayer en las butacas de los ilustres -el único que hizo una reverencia al público al salir al escenario-. Todos ellos arrancarán la próxima Grande Boucle con una ventaja de entre dos y tres minutos respecto al resto de aspirantes.

Esta vez no tendrán que contrarrestar ese tiempo perdido en las pruebas contrarreloj, ya sean individuales o por equipos. No hay. Ninguna. Mejor dicho, hay una y les favorece. Porque se retrasa hasta el último día de carrera -el paseo final de los Campos Elíseos no cuenta para la pelea por la general- y los apisonadores rodadores llegan con la pólvora mojada, y porque termina en alto, en la Planche des Belles Filles. Su longitud, de 36 kilómetros, le despoja de la catalogación de cronoescalada, pero tampoco es una crono al uso. Podía ser más propicia para los escaladores. La organización no ha incluido el kilómetro final que se ha conocido en la edición de 2019, con rampas de hasta el 28% de desnivel, pero no deja de ser una ascensión de seis kilómetros a un porcentaje en torno al 8%.

Fruncieron el ceño ciclistas más completos como Roglic y Dumoulin -en el Jumbo-Visma ambos la próxima temporada-, Chris Froome, Geraint Thomas o Richie Porte. A estos les habían contado que para ganar una gran vuelta por etapas había que dominar la contrarreloj. Hasta hoy. La organización del Tour, dueña del mayor negocio del mundo del ciclismo, ha cambiado el guión del cuento. Quiere acción ininterrumpida, dinamismo, espectáculo... show. Y las largas y solitarias cabalgadas estáticas le sobran. Mejor el cuerpo a cuerpo. Ataques a la cara.

¿Y dónde se producen los movimientos más vistosos? En las cuestas. De todo tipo. Cortas, largas, tendidas, empinadas... El catálogo será variado. Comprenderá, de hecho, puertos de los cinco macizos franceses: además de Pirineos y Alpes, Central, Jura y Vosgos.

No se subirán ni Tourmalet, ni Galibier, ni Mont Ventoux, ni Alpe d'Huez, tendiendo a puertos más asequibles pero explosivos. La idea, más que intimidar, es animar al movimiento. En la misma línea, tampoco se recorrerán etapas maratonianas. Solo una superará los 200 kilómetros y será, con 218, la etapa más larga más corta de la historia del Tour. Conclusión: no es cuestión de caer por agotamiento sino de doblegar al rival a base de ataques. Lo dijo claro ayer el director de la ronda gala, Christian Prudhomme. Prefiere ver a los ciclistas «batirse codo con codo».

Pirineos sin final en alto

Hasta aquí la teoría. Pero el Tour sigue siendo el Tour. Una prueba de resistencia con una dureza que, aunque haya variado su tipología, volverá a llevar a los ciclistas a toparse con sus límites. Los organizadores esperan sorprender con el Mont Aigoual y Puy Mary en el Macizo Central, con el Grand Colombier en el Jura y, sobre todo, con la inédita subida al Col de la Loze en los Alpes, un puerto de 23 kilómetros y 2.034 metros de altitud que se ascendió en el Tour del Porvenir de este año. La etapa, en línea, se limitó a la subida. Una jornada de solo 23 kilómetros. Pura acción.

En el caso del Tour, la etapa con final en Loze, la decimoséptima y probablemente más dura de todas, tendrá 168 kilómetros e incluirá la Madeleine. Fue Bernard Hinault, cinco veces ganador de la ronda gala en los 70 y 80, quien llamó al director del Tour para pedirle que se desplazara y descubriera La Loze. Christian Prudhomme reconoce haber quedado «fascinado» por la montaña y su entorno. Otra novedad será el adelanto del primer contacto con la montaña al segundo día de carrera. Antes de llegar a Niza, los ciclistas afrontarán el puerto de la Colmiane, y las curvas que ascienden al puerto de Turini para acabar viéndoselas con el Col d'Èze. Es la primera vez que en el segundo día de carrera aparece ya una etapa de montaña con dos puertos que superan los 1.500 metros.

EL DATO 218 Kilómetros tiene la etapa más larga de la próxima edición del Tour Nunca la etapa más larga ha sido tan corta. La etapa 12 es la única que pasa de los 200 kilómetros. 218 Características Tipología 9 jornadas llanas, 3 accidentadas y 8 de montaña con 4 finales en alto y una contrarreloj con final en La Planche des Belles Filles. Fechas El inicio se adelanta al 27 de junio (en Niza) por la cercanía de los Juegos de Tokio.

Los Pirineos se concentrarán en dos jornadas -sábado 4 y domingo 5 de julio- que no se antojan decisivas al no albergar finales en alto. El Peyresourde será esta vez el epicentro del terremoto de la afición vasca. Estará colocado a solo nueve kilómetros de meta el sábado. Tal y como pasen arriba llegarán a la meta de Loudenvielle. Al día siguiente, el Marie Blanque tendrá la llave, aunque esta vez restarán casi 20 kilómetros hasta Laruns. La actitud de los ciclistas será la que marque la medida del espectáculo, estos dos días, y el resto del Tour. El recorrido invita al combate. Promete.

Guiño a Bilbao

En la presentación, el director del Tour reveló que efectivamente Bilbao puede ser salida del Tour en 2023, ensalzó a la afición vasca y recordó el éxito de Donostia en 1992.

Así será el Tour 2020 Etapa Fecha Recorrido Kilómetros 1 27 de junio Niza - Niza 156 2 28/6 Niza - Niza 187 3 29/6 Niza - Sisteron 198 4 30/6 Sisteron - Orcières-Merlette 157 5 1 de julio Gap - Privas 183 6 02/7 Le Teil - Mont Aigoual 191 7 03/7 Millau - Lavur 168 8 04/7 Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle 140 9 05/7 Pau - Laruns 154 Descanso 06/7 en La Charante Maritime 10 07/7 Ile d'Oleron - Ile de Ré 170 11 08/7 Châtelaillon-Plage - Poitiers 167 12 09/7 Chauvigny - Sarran 218 13 10/7 Châtel-Guyon - Puy Mary 191 14 11/7 Clermont Ferrand - Lyon 197 15 12/7 Lyon - Grand Colombier 175 Descanso 13/7 en Isère 16 14/7 La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans 164 17 15/7 Grenoble - Méribel 168 18 16/7 Méribel - La Roche-sur-Foron 168 19 17/7 Bourg-en-Bresse - Champagnole 160 20 18/7 Lure - Planche des Belles Filles (CRI) 36 21 19/7 Mantes-la-Jolie - París 122