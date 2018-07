Bienvenidos al Norte

El apelativo de 'Infierno del Norte' no hace referencia al pavés

La París-Roubaix es conocida como el 'Infierno del Norte', pero el apelativo no se refiere a los tramos de pavés. Hoy, esos kilómetros adoquinados son, en efecto, un infierno, pero no siempre fue así. El nombre surge después de la I Guerra Mundial, que azotó especialmente esta zona. La carrera transcurría por una carreteras destrozadas por la contienda, llenas de agujeros provocados por la artillería y con obstáculos de todo tipo. De ahí surge el nombre 'Infierno del Norte'. No de los tramos de pavés, que en aquellas ediciones heroicas, de hecho, eran lo que mejor estaba del recorrido ya que dado su nulo interés militar salieron intactos de la guerra.

Como todos los actos de inspiración, el nombre resultó tan afortunado que sigue vigente para definir lo contrario de lo que indicaba en su origen.La carrera ha cambiado, pero sus mística no. Es tanta, que hasta el Tour se arriesga a perder a alguna de sus figuras por pasar por estos caminos.