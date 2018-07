Ciclismo La afición vasca llenará las carreteras de Iparralde El frontón de Sempre, punto de salida,ayer. / Sud-ouest La victoria de etapa podría estar entre Thomas, Dumoulin y Roglic, que fue a ver el circuito al día siguiente de ganar la Itzulia en abril IÑAKI IZQUIERDO Sábado, 28 julio 2018, 10:52

El podio del Tour se decidirá hoy en la contrarreloj individual entre Senpere y Ezpeleta, de 31 kilómetros. El recorrido, precioso, estará repleto de aficionados vascos que no dejarán pasar la oportunidad de animar a los mejores ciclistas del mundo en su visita a las carreteras de casa.

Todo está preparado tanto en Senpere como en Ezpeleta. La salida está situada en la mitad de la cancha del frontón de plaza libre de Senpere, de donde la carrera atravesará el centro urbano camino de la carretera de Baiona, para girar después a Ustaritz, de ahí a Zuraide, donde hará un bucle para dirigirse hacia Ezpeleta pasando por el repecho de Pinodieta, el tramo más duro de la etapa, 900 metros al 10,2% de media, con un pico del 21%.

Muchos corredores del Tour se han desplazado hasta Euskadi para reconocer el trazado de la contrarreloj. Uno de los más madrugadores fue Primoz Roglic, tercero en la general tras la etapa de ayer. El esloveno hizo la crono al día siguiente de ganar la Vuelta al País Vasco, el 8 de abril, aunque debió inspeccionarla en coche ya que la víspera sufrió una dura caída en la Itzulia. Ese mismo día la recorrió Richie Porte (BMC), pero el australiano ya no está en el Tour, tras su abandono en la etapa de Roubaix.

Son numerosos los profesionales que han reconocido la etapa de hoy. El que más rápido lo hizo fue Michael Valgren (Astana), en 48:37, según los datos que subió a Strava. En esa misma red social dejaron constancia de su paso por Iparralde Michal Kwiatkowski y Egan Bernal (Sky). El polaco le dio tres vueltas al circuito y el colombiano, dos.

Fiesta y reivindicación

El circuito de la contrarreloj estará cerrado durante todo el día y las limitaciones para el acceso por carretera son amplias. Se pueden consultar en la ficha de esta página o, con más detalle, en infotour64.com. Hay autobuses gratuitos desde diferentes puntos, que son una buena opción.

Aprovechando el paso del Tour, se han organizado diferentes actos para reivindicar que la etapa se realiza en carreteras vascas. Los organizadores prepararán un espacio festivo en el kilómetro 14 de la contrarreloj y está previsto montar un mosaico gigante a las 12 del mediodía, en un espacio de una seis hectáreas. Anuncian que en las proximidades del espacio festivo se dispondrá de amplias zonas de aparcamiento.

Habrá más actividades englobadas dentro del lema «You are in The Basque Country», que se visualizará a lo largo de todo el recorrido de la contrarreloj, con el reparto de carteles con esa frase.

La zona festiva, abierta desde ayer, cuenta con bar y animación. También hay una pantalla gigante para seguir la carrera. La carretera permanecerá cerrada desde las 5.00 horas de hoy.

En Ezpeleta esperan la llegada de unas 50.000 personas en el día de hoy, lo que sin duda será un reto logístico, aunque es un destino turístico acostumbrado a las visitas. Todo lo necesario para la disputa de la carrera se terminó de montar ayer, tanto en la zona de salida como en la de llegada. Hay mucha expectación en Iparralde, donde la situación del ciclismo no es boyante y se espera que la llegada del Tour pueda darle un impulso.

Única crono individual de este tour

Los 31 kilómetros de contrarreloj individual entre Senpere y Ezpeleta marcarán el orden definitivo del podio. Es la única crono individual de la presente edición, un sube y baja continuo apto para los hombres que acaban fuertes la carrera. Aunque la distancia no sea excesivamente larga, habrá diferencias.