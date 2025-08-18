El título mundial de bicicleta de montaña, reto de Van der Poel

Mathieu van der Poel vuelve a ponerse un dorsal. Retirado en el Tour de Francia por una neumonía que le impidió tomar la salida en ... la etapa con final en el Mont Ventoux, el neerlandés ha dedicado la mayor parte del último mes a la recuperación y compite a partir del miércoles en el Renewi Tour, la antigua Vuelta al Benelux, prueba de cinco etapas que concluirá el domingo.

«Siempre es difícil mantenerse sano en una vuelta de tres semanas porque entras en contacto con mucha gente y no duermes en los mejores hoteles», apunta el nieto de Raymond Poulidor. «Por desgracia, me tocó a mí enfermar este año. Fue una decepción. Sobre todo porque hubo etapas geniales en esa última semana, incluida la última en las calles de París. Pero no vale para nada lamentarse porque no hay nada que hacer al respecto».».

Clásica de Hamburgo

1. Rory Townsend (Q36.5) 4h24 06

2 Arnaud de Lie (Lotto) m.t.

3 Paul Magnier (Soudal) m.t.

4 Jasper Philipsen (Alpecin) m.t.

10 Wout van Aert (Visma) m.t.

11 Alex Aranburu (Cofidis) m.t.

La Polynormande

1. N. Prodhomme (Decathlon) 3h53 16

2 Sandy Dujardin (TotalEnergies) a 31

15. Xabier Berasategi (Euskaltel) a 1 47

Tour de Chequia, 4ª etapa

1. Jannis Peter (Vorarlberg) 4h21 52

2 Cian Uijtdebroeks (Visma) m.t.

3 Junior Lecerf (Soudal) m.t.

Tour de Chequia, general

1. Junior Lecerf (Soudal) 15h55 41

2 Cian Uijtdebroeks (Visma) a 7

7 José Félix Parra (Kern Pharma) a 42

Vuelta a Portugal, 10ª etapa (cri)

1. Rafael Reis (Anicolor) 18 55

2 Artem Nych (Anicolor) a 15

60. Alex Díaz (Caja Rural) a 2 15

Vuelta a Portugal, general final

1. Artem Nych (Anicolor) 38h31 46

2 Alexis Guerin (Anicolor) m.t.

64. Alex Díaz (Caja Rural) a 1h38 15

Tour de Romandía, 3ª etapa

1. Blanka Vas (SD Worx) 3h11 35

2 Paula Blasi (UAE) m.t.

Tour de Romandía, general final

1. Elise Chabbey (FDJ) 6h53 02

2 Urska Zigart (Soudal) a 7

4 Paula Blasi (UAE) a 48

Laudio, Lehendakari txapelketa

1. Hugo Tapiz (Finisher) 2h35 11

2 Óscar Rota (Ulters) a 24

3 Vicent Zaragoza (Gobik) a 24

8 Unax Errasti (Finisher) a 29

Aunque regresa en una prueba de carretera, la mente del ganador en primavera de la Milán-San Remo y de la París-Roubaix está en otra modalidad. De hecho, ha renunciado a la mayoría de las citas del último tramo del calendario con el fin de centrarse en otro reto al cien por cien. Quiere el maillot arcoíris de la prueba de cross country en bicicleta de montaña, el único título mundial que falta en su palmarés dentro de las pruebas a las que se dedica. Ostenta siete de ciclo-cross, uno de fondo en ruta y uno de gravel.

El Mundial de ciclismo de montaña tendrá lugar el domingo 14 de septiembre en la estación invernal de Crans Montana, en el canton suizo de Valais. El propio Van der Poel explica su programa hasta aquella cita: «En primer lugar quiero comprobar en el Renewi Tour cómo me encuentro de verdad después de la enfermedad. Después mi intención es participar en la prueba de Copa del Mundo de VTT en la localidad francesa de Les Gets el domingo 31 de agosto». Correrá únicamente la carrera de cross country.

El corredor del Alpecin renuncia al Mundial de fondo en ruta de este año en Kigali (Rwanda). Sin embargo, no ha desvelado sus intenciones respecto al Mundial de gravel, previsto para el 11 y 12 de octubre en su país, concretamente en Valkenburg. Diversas fuentes señalan que «todavía es demasiado pronto para que el equipo decida si Mathieu defenderá su títuo mundial de gravel en octubre».

Sobre su estado actual de salud, Van der Poel confiesa que «ahora va bastante bien. Todavía he tenido algunas dificultades, pero estoy empezando a mejorar un poco. Ya en agosto pude por fin volver a montar en bicicleta, pero tardé una semana en incorporar el trabajo más intensivo. En mi estancia en España pude por fin retomar el ritmo de los entrenamientos».

Townsend, en Hamburgo

Quien volvió ayer a la competición en la Clásica de Hamburgo es Christophe Laporte, que llevaba 315 días fuera del pelotón. El corredor francés del Visma, víctima de un virus al inicio del año, no corría desde su victoria en la París-Tours del año pasado. Se ha perdido Giro y Tour.

En Hamburgo ganó Rory Townsend, el irlandés del Q36.5 tras una fuga de 180 kilómetros con otros tres corredores y el pelotón en los talones.