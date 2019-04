Siembra 2008, cosecha 2019 Amets Txurruka, Ion Izagirre y Juanjo Sebastián, hace once años. JUANJO SEBASTIÁN Responsable del Debaberrena Lunes, 15 abril 2019, 08:12

Tuvimos a Ion Izagirre en el Debabarrena una temporada, en 2008, su primer año de aficionados. Nos vino de la escuela del Goierri, que hoy preside. Después pasó al Seguros Bilbao, pero ya estaba bastante encaminado al conglomerado Orbea-Euskaltel.

Cómo llegó hasta nosotros es una pregunta que me hago muchas veces, con lo que la familia ha sido en el mundo del ciclo-cross, todo lo que es Ormaiztegi. Me entró un poco de vértigo, de pensar si lo íbamos a saber hacer.

Ion Izagirre es de esas personas muy, muy trabajadoras, como esos estudiantes que llegan muy arriba porque estudian mucho. No le ibas a ver un palmarés extraordinario, pero siempre estaba entre los diez primeros. Siempre con algunos por delante. Pero con el tiempo, esos que andaban delante de él nunca han llegado a despuntar. Él, en cambio, va para arriba. Porque, ¿ya ha alcanzado su tope? Creo que no. Es una persona a la que le ha costado todo tanto que sabe el valor del trabajo, que ha aprendido a sacrificarse. Sabe que el secreto es trabajar y que así se consiguen las cosas.

Destacaría que es un trabajador. Cuando estaba con nosotros, se le notaba en los detalles. Por ejemplo, siempre venía con la bici muy limpia. Es una pelea que siempre tenemos con los chavales. Tratamos de darles una educación ciclista, y en eso es muy importante llevar siempre la bici limpia. Él siempre la traía impecable. Era muy cuidadoso con todo el material. Eso proviene de la educación familiar.

Ahora, ¿en 2008 dices que 'este va a ganar'? Yo no lo diría. Diría, 'este puede ganar'. Ahí le veo yo sentido a esta foto, siembra en 2008 y cosecha en 2019. Eso es posible porque está educado en el trabajo, con una filosofía de sembrar aunque no sabes si va a salir.

Me he alegrado mucho por su victoria en la Itzulia y he tenido la suerte de poder felicitarle.