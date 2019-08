Ciclismo «Se nos han ido seis en el llano y ha sido imposible» Lunes, 26 agosto 2019, 07:36

Aranburu acabó noveno la etapa de ayer, tras ser tercero en el sprint del grupo perseguidor de Quintana, Roglic, Aru y compañía. El ezkiotarra vio la jugada al paso por la Cumbre del Sol, pero no pudo filtrarse en el corte de cabeza: «El equipo me ha llevado muy bien en el puerto, pero en el llano se nos han escapado seis corredores y ya ha sido imposible. Nuestra baza era jugárnosla al sprint pero no hemos podido pelear. Ha sido una pena porque llevaba buenas piernas».

Situaciones como la de ayer son las que busca el ezkiotarra en esta Vuelta: «Sabía que en grupos reducidos tengo mis opciones, pero lo intentaremos otros días».