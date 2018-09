Ane Santesteban: «El Mundial me va bien, es más duro y más largo de lo habitual» Ane Santesteban, en acción. Tras una gran temporada, la ciclista del Alé-Cipollini, figura en la lista definitiva para Innsbruck que ofreció ayer el seleccionador, Ramón González Arrieta IÑAKI IZQUIERDO SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 19 septiembre 2018, 08:23

Ane Santesteban (Alé-Cipollini) figura en la lista definitiva para el Mundial de Innsbruck que dio a conocer ayer el seleccionador, Ramón González Arrieta. La errenteriarra, de 27 años, es una elección obvia del técnico, ya que ha completado una temporada sensacional. Formará equipo en la cita austriaca con Mavi García (Movistar), que doblará ruta y crono, Cristina Martínez (Bizkaia-Murias), Alicia González, Lorena Llamas y Eider Merino (Movistar).

- ¿Cómo afronta la disputa del Mundial?

- Vamos seis corredoras y las seis llegamos al máximo. Habrá que ir a Innsbruck, tomárselo con calma, ver el circuito y conocer cuál es el planteamiento del seleccionador.

Puestos 2018 2ª Juegos Mediterráneos. 3ª GP Plumelec. 4ª etapa Emakumeen Bira. Campeonato de España. 5ª Durango-Durango Emakumeen Saria, etapa del Giro, etapa de la Vuelta a Yorkshire. 6ª General final y etapa de la Vuelta a Yorkshire. 7ª Etapa del Giro, Campeonato de España contrarreloj. 9ª General final del Giro. Le Course by Le Tour de France. General Premundial Giro de Toscana. Etapa del Giro . 10ª Etapa premundial Giro de Toscana.

«Me da pena irme del Alé-Cipollini porque es mi familia, me han apoyado y me han hecho crecer»

«Tuve ofertas, las analicé y voy al WNT-Rotor porque busco más calendario y oportunidades»

- ¿No conoce el recorrido? Todos los ciclistas coinciden en destacar su dureza.

- El recorrido de la prueba femenina es el mismo que el de la masculina, pero quitan esa última subida de la carrera de chicos que está dando tanto que hablar. Pero aún así va a ser un Mundial muy exigente, más duro y más largo de lo habitual. Nos iremos a más de 160 kilómetros y por encima de los 2.500 metros de desnivel, lo que da idea de la dificultad del recorrido. Compañeras que ya han acudido a Innsbruck a inspeccionarlo destacan que no hay un metro llano. Las tres veces que haremos la subida serán muy selectivas.

- Un recorrido, sobre el papel para una ciclista como usted, con perfil de escaladora.

- Así es. En principio es un Mundial que me va bien, pero eso habrá que demostrarlo en la carretera. Lo estoy preparando bien, al detalle, y el trabajo va bien. Decidí no correr en Ardeche la semana pasada, porque a estas alturas de año se acumulan las carreras y los viajes, y prefería estar centrada trabajando en un sitio.

- Los resultados le avalan, ha firmado una gran campaña.

- Estoy súper contenta. Estoy satisfecha con los resultados, aunque ya se nota que estamos a final de temporada y hay más cansancio. Pero todas estamos igual. Estoy con ganas de ir al Mundial. Teniendo en cuenta lo sucedido el año pasado (un accidente mientras entrenaba que le mantuvo varios meses en el dique seco), creo que tengo motivos para estar contenta.

- Pero incluso sin aquel accidente, los resultados de esta temporada tienen un enorme valor por sí mismos...

- No me puedo quejar del año. Desde marzo hasta finales de julio he estado rindiendo bastante bien. Me quedó la pena de no poder demostrar con resultados el buen nivel que tenía en la temporada de clásicas. Acabar el Giro entre las diez primeras (fue novena) me parece que fue importante.

- La próxima temporada afrontará nuevos retos, ya que deja su equipo de siempre por el WNT-Rotor.

- Después de cinco años en el Cipollini me da mucha pena dejarlo, porque es mi familia. Me han apoyado y me han hecho crecer. Pero tuve varias ofertas, las analicé con calma y decidí dar el paso.

- ¿Qué busca en esta nueva formación?

- Lo que busco son más oportunidades y calendario. El Cipollini es un equipo más enfocado a las velocistas, con corredoras como Marta Bastianelli, que son de las mejores sprinters de mundo. Por eso, muchas veces no tengo oportunidades para mí y lo que busco ahora es un calendario más amplio que me permita ampliar el abanico.

- ¿Cómo es el WNT-Rotor?

- Hasta ahora ha sido un equipo inglés, pero pasa a ser alemán. Tiene corredoras como, Lisa Brennauer o Kirsten Wild.