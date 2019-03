«Estoy como para revalidar el triunfo en la Volta»

Alejandro Valverde, recién llegado de la Milán-San Remo, prueba en la que luchó por el triunfo entrando en meta en la grupeta de la que salió el ganador Julian Alaphilippe, es uno de los candidatos a llevarse la Volta Catalunya que comienza hoy.

El ciclista murciano ha destacado que «lo importante es que la carrera la gane el equipo, ya sea yo, Nairo Quintana o Marc Soler. Tenemos que jugar también esta baza de tres corredores que están bien», pero ha querido dejar claro que «la Milán-San Remo fue la confirmación de que estoy a un buen nivel, que he llegado bien a la Volta para revalidar el título del año pasado y el anterior. No tendo duda de que va a ser algo muy complicado, pero no estoy en mala forma».

Valverde añade que «me veo bastante bien. Mi objetivo es hacerlo bien en cualquier carrera a la que voy. Quiero disfrutar allá donde voy. Las sensaciones, en comparación con el año pasado, no son tan buenas en cuanto a victorias, pero el estado de forma es muy positivo. No he ganado, pero he hecho segundo y me doy por satisfecho en este inicio de temporada».

A la hora de analizar por dónde puede ir la Volta, el murciano cuenta que «el recorrido es espectacular, realmente duro, más que ningún otro año y con una participación de Tour de Francia».

Y también tiene más que analizados los momentos en los que su equipo puede conseguir rentas de cara a la general. «Si vamos primeros, después de Vallter 2000, tendremos que defender el liderato en La Molina, si no somos primeros en Vallter 2000, La Molina será una etapa clara para atacar».