«El resultado de la Emakumeen Bira me motiva mucho», afirma Ane Santesteban

Ane Santesteban (WNT-Rotor) terminó octava en la general la Emakumeen Bira, tras una ronda marcada por una gran regularidad. La errenteriarra comenzaba con dudas por sus dolores de espalda, pero los resultados le acompañaban y ofrecía su mejor versión.

Terminó feliz la carrera. «Siempre había dicho que el trabajo estaba ahí. Que a nada que la salud y los problemas me respetasen, podía dar el cien por cien. La espalda sí me molestó un par de días, pero al menos pude dar todo lo que tenía. Estoy satisfecha simplemente porque he podido dar todo. El octavo puesto en la general es lo que valgo ahora mismo, no puedo exigirme más porque es lo que soy ahora. Me quedo también con la regularidad con la que he competido. Y correr en casa ha sido una motivación extra».

Al tratarse de una carrera World Tour, el resultado de la Bira le da «mucha motivación para seguir trabajando. A veces, es duro mantener la cabeza centrada todos los días; te sacrificas tanto, te cuidas tanto, al mínimo detalle, y, cuando ves que no te salen las cosas, no es fácil, es duro seguir esforzándote. Por eso, mis resultados en la Bira son una pequeña recompensa a todo el trabajo que he hecho y me llena de optimismo y motivación no solo para las siguientes carreras, sino que también para las próximas ediciones.

Objetivo, el Giro

Ane Santesteban quiere aprovechar su estado de forma y acomete un calendario intenso: «El próximo fin de semana disputaré dos clásicas en Francia, Classique Morbihan y GP Plumelec-Morbihan. El OVO Energy Women's Tour en Gran Bretaña será mi siguiente vuelta World Tour, en Gran Bretaña del 10 al 15 de junio, antes del Giro de Italia». Entre medio, participará en la marcha cicloturista 'Machining meets Cycling by Ceratizit', el 8 de junio en Argomaniz.

En la Bira se adjudicó el maillot de mejor vasca. «Es la quinta o sexta vez que lo gano y siempre me hace ilusión. Al principio no tenía en mente el maillot, simplemente quería hacer una buena general. El sábado, cuando veía que Eider Merino estaba en el grupo, pensé 'lo tengo que mantener sí o sí'. Cogí una buena rueda y pude entrar por delante en el sprint», y superar por el puestómetro a la vizcaína, novena.