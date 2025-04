Remco Evenepoel vuelve a lo grande

Remco Evenepoel (Soudal) ha vuelto como si no se hubiese ido. El triple campeón de la Clásica, entre otras muchas cosas, ha sido el más ... fuerte desde el principio y ha dado una exhibición dadas las cricunstancias. Se ha movido a 48 kilómetros de la meta, ha llevado el peso de la fuga para llegar a meta y no le ha dado opción a Van Aert, que vuelve a ser segundo y evidencia sus problemas para ganar carreras, en el sprint final.

Esta victoria supone mucho para Evenepoel, un corredor completísimo, capaz de ganar clásicas en este tipo de terreno y pelear en las grandes vueltas, como se vio en el último Tour en el que fue tercero. Ya acumula 60 triunfos a sus 25 años y muestra que sigue estando muy fuerte para lo que viene.

El ciclista belga, que se fracturó el hombro tras chocarse con un vehículo de Correos en diciembre en plena pretemporada, debutaba esta temporada en la Flecha-Brabanzona, una carrera que nunca había ganado antes. Era una incógnita su estado de forma 136 días después de su lesión. Pero él mismo se ha encargado de disipar las dudas de un plumazo.

Que haya sido él quien ha decidido mover el avispero a falta de 48 kilómetros es una muestra de las piernas que tenía en su estreno de la temporada. Tan solo le han podido seguir Van Aert y Blackmore (Israel). El corredor británico ha aguantado hasta que los dos belgasd han endurecido el ritmo en el tramo de pavés.

Mano a mano. Van Aert contra Evenepoel. El pelotón no les daba caza a los dos fugados y la victoria les deparaba a los dos de casa. Evenepoel, siempre por delante, miraba para atrás para ver qué hacía Van Aert. No se fiaba de él, pero no sabía que el corredor del Visma no estaba para muchos trotes. Cuando el ciclista del Soudal ha arrancado a falta de unos 300 metros, Van Aert ha tratado de replicar, pero pronto se ha sentado y ha arrojado la toalla. La victoria era para quien más la ha querido.

Aranburu, cuarto

La reacción de Evenepoel lo decía todo. Esa alegría y la rabia al celebrar el triunfo expulsaba todo el sufrimiento del proceso de recuperación. Las dudas de ver en qué nivel se encontraba. 208 días después de hacerlo en la crono del Mundial, el pitbull volvía a levantar los puños para celebrar.

A medio minuto ha llegado el pelotón, en el que se encontraba el ezkiotarra Alex Aranburu (Cofidis). Solo Morgado (UAE) ha podido con él al sprint y ha terminado en un fenomenal cuarto puesto. Tras el nivelazo mostrado en la Itzulia, con victoria en Beasain pese a la polémica rotonda, vuelve a mostrarse en plena forma en una carrera con mucho gallo. Pidcock (Q36), uno de los principales favoritos antes de la salida, solo ha podido ser undécimo.