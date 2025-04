Remco Evenepoel reaparece «con el hombro vendado» en la Flecha Brabanzona

Luca Corsi Viernes, 18 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Remco Evenepoel inaugura su temporada este viernes en la Flecha Brabanzona, carrera belga de un día en la que participará «con el hombro derecho vendado. Aún no lo he recuperado del todo. Por suerte, soy ciclista, así que no resulta tan importante. Si fuera jugador de baloncesto o golfista, sería problemático. El ligamento y los músculos siguen sensibles. En cuanto al resto de las lesiones, estoy curado».

El choque a primeros de diciembre contra la puerta de un vehículo de correos que se abrió a su altura anuló el comienzo de temporada del doble campeón olímpico, centrado los últimos cuatro meses en la recuperación de las fracturas en el omóplato ya dañado un año antes en la caída de la Itzulia y en varias costillas. Fue el paso previo a una puesta a punto tardía.

«El 1 de febrero pude por fin rodar al aire libre; antes únicamente podía pedalear sobre el rodillo», relata Evenepoel sobre su preparación. «Cuando fui a España solo tenía un mes y una semana de entrenamiento en las piernas. Así que toda la preparación intensiva tuvo que trasladarse a la reciente concentración en Sierra Nevada. Me siento listo para competir. He entrenado mucho la resistencia. ¿Si será suficiente para vencer a corredores como Pidcock y Pogacar? Ya veremos».

Pogacar no toma la salida en la Flecha Brabanzona belga (Eurosport 1, 15.30 horas), pero sí Pidcock, al igual que Powless, Van Aert, Benoot, Narváez, Lutsenko... Encontrará oposición Evenepeoel, aunque no tan fuerte como la del domingo en la Amstel Gold Race o en la Lieja-Bastogne-Lieja de una semana después.

Encabeza la representación guipuzcoana un Alex Aranburu en forma y jefe de filas del Cofidis. Junto al ezkiotarra pedalearán Xabier Mikel Azparren (Q36.5) y Haimar Etxeberria (Caja Rural).