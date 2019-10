Ciclismo Jon Aguirre: «Quiero aprovechar la oportunidad» Agirre, con el maillot del Tour del Porvenir. / MORQUECHO Jon Agirre da el salto al profesionalismo a los 22 años con el nuevo Kern Pharma tras una excelente campaña con el Baqué y la selección IÑAKI IZQUIERDO Jueves, 10 octubre 2019, 07:16

Jon Agirre (Baqué) dará el salto a profesionales la próxima temporada. Es el primer guipuzcoano que lo consigue, por el momento. De Arroa y familia azpeitiarra, el escalador de 22 años correrá en el nuevo Kern Pharma, el nuevo equipo Continental que surge del Lizarte.

El ganador de la montaña del Tour del Porvenir está «muy contento con tener esta oportunidad y quiero aprovecharla, demostrar que el paso a profesionales es un premio merecido. No hay muchos sitios para dar el salto y hay que aprovechar las ocasiones».

Sus datos Nació el 10 de septiembre de 1997, en Arroa Tiene 22 años. Trayectoria Viveros San Anton (juveniles), Grupo Eulen y Baqué (aficionados). Temporada 2019 Ganó la prueba de Ereño. Selección sub-23 Ha sido un fijo este año. Entre otras pruebas, ha disputado la Carrera de la Paz y la Lieja-Bastogne-Lieja.

El equipo Kern Pharma estableció el primer contacto con Agirre «a finales de agosto, pero se ha llevado todo discretamente y firmamos hace pocos días. Voy a un equipo donde casi todos los compañeros son conocidos y donde el director, Juanjo Oroz, me conoce bien a mí. Eso da más tranquilidad. Hablé con él y me dijo que el próximo año es para ir aprendiendo y mejorando poco a poco».

Agirre ha ganado esta temporada -su cuarta como sub-23- la carrera de Ereño y ha sido un fijo en la selección, con la que, entre otras pruebas, ha disputado el Tour del Porvenir, la Carrera de la Paz y la Lieja-Bastogne-Lieja. Sabe que el salto de categoría será importante. «Veremos cómo empezamos, pero soy consciente de que será difícil. Soy un escalador y sé que en profesionales hay otro nivel. Se va mucho más rápido, así que a ver si soy capaz de mejorar». Está confiado en sus posibilidades.

Sesiones de frontón

Como todos los ciclistas, el mes de octubre es de reposo para Jon Agirre, que tiene «la bici aparcada hace tiempo. Aunque hay quien no lo hace, me han dicho que es mejor dejarla del todo y luego empezar. Estos días estoy haciendo algo de frontón, pero nada de bici. Más o menos, comenzaré en una semana».

El que será su nuevo director, Juanjo Oroz, destaca que «Jon Agirre ha sido uno de los sub-23 más destacados del panorama español esta temporada. El Equipo Kern Pharma nace para dar oportunidades a quienes las merecen, y él se ha hecho acreedor a la suya. Vemos en él un escalador nato con margen de progresión e ilusión. Si logra completarse en todos los terrenos, muy pronto será capaz de demostrar todo el nivel que tiene subiendo».

El ciclista guipuzcoano es el sexto fichaje del Kern Pharma tras Roger Adrià, Martín Bouzas, Jaime Castrillo, Kiko Galván y José Félix Parra, y el primero no formado en la estructura del Lizarte.

Cantera zumaiarra

Agirre, aunque de Arroa y familia azpeitiarra, se hizo ciclista en Zumaia. En una entrevista con este periódico tras su éxito en el Tour del Porvenir, relataba su trayectoria: «Empecé como todos los niños, jugando a fútbol. Pero me aburrí un poco y empecé con la bici un verano, con la mountain bike en un circuito que organizaban en Zumaia. Me dijeron que tenían club de ciclismo, el Viveros San Anton juvenil, y que probara. Así fue. En aficionados empecé con el equipo de Zarautz, el Jira-Bira. Lo compatibilizaba con los estudios. Era complicado. Iba a clase por la mañana y por la tarde entrenaba. Llegaba a casa a las cuatro y como anochecía pronto me tocó hacer mucho rodillo. En el segundo año terminé los estudios y me quedé más libre para entrenar mejor. Luego pasé al Baqué, donde llevo dos años. Estoy muy a gusto. El equipo nos ayuda mucho y nos da todo lo que necesitamos».

Como escalador, sus referentes son «Mikel Nieve, un gran escalador que hace un gran trabajo para el equipos, y Mikel Landa, aunque son dos perfiles muy distintos. Uno de líder y otro trabajador, pero los dos van muy rápido para arriba».

Por supuesto, sueña con «correr la Itzulia y la Clásica de San Sebastián», aunque ese sueño deberá esperar ya que en 2020 el Kern Pharma no tendrá acceso al calendario World Tour. Agirre ya se dedicaba por entero al ciclismo tras finalizar sus estudios de automoción.