Ciclismo Quick Step ha sumado una victoria cada cuatro días en su temporada récord

La victoria de Fabio Jakobsen al sprint en la última etapa del Tour de Guangxi -cuya clasificación general se adjudicó Gianni Moscon (Sky)- ha cerrado un año récord para el Quick Step. Los pupilos de Patrick Lefevere han sumado 73 triunfos entre el 18 de enero, fecha en la que Elia Viviani inauguró el palmarés de la formación belga en la tercera etapa del Tour de Down Under, y el éxito de la nueva joya neerlandesa de las llegadas.

Esto da al Quick Step un increíble promedio de un triunfo cada cuatro días. No hay mes en el que no hayan mojado, además con una regularidad a prueba de bomba: tres en enero, nueve en febrero, ocho en marzo, siete en abril, nueve en mayo, nueve en junio, seis en julio, siete en agosto, once en septiembre y cuatro en octubre. La mitad de ellos, 37, se han registrado dentro del World Tour, lo que refuerza la calidad de estos resultados.

Hay otro dato que sorprende. Catorce de los 30 componentes de la plantilla han alzado los brazos en señal de victoria durante la campaña que acaba de tocar a su fin. El reparto, señal inequívoca del potencial del plantel, es el siguiente: Viviani (18), Alaphilippe (12), Gaviria (9), Jakobsen (7), Hodeg (5), Jungels (4), Schachmann (3), Terpstra (3), Richeze (2), Mas (2), Lampaert (2), Gilbert (1), Morkov (1) y Cavagna (1). Jóvenes, veteranos, velocistas, rodadores... Añadan tres contrarrelojes por equipos ganadas.

Le sigue Sky con 42

Lejos de ellos en el cómputo de 2018 quedan Sky con 42 triunfos y Mitchelton-Scott con 37. Movistar termina con 26, aunque su distribución guarda pocas similitudes con la del equipo belga. La mitad de ellos son obra de Alejandro Valverde.

Un repaso a temporadas anteriores del Quick Step bajo sus distintas denominaciones nos lleva a 1997, entonces como Mapei-GB, para encontrar el segundo mejor registro de este equipo con 72 victorias. En 2014, hace cuatro temporadas, fueron 61.

De la variedad de estos éxitos habla en qué tipo de pruebas se han cosechado: etapas en línea (34), carreras de un día (18), etapas de grandes vueltas (13), clasificaciones generales en carreras por etapas (3), contrarrelojes por equipos (3) y cronos individuales (2).

Como es natural, el escenario del mayor número de victorias coincide con el país de origen de la escuadra, Bélgica, con 12. Le siguen Italia y España con 10.