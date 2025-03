El alemán Max Schachmann, primer líder de la París-Niza

COLPISA / AFP París Domingo, 8 de marzo 2020, 16:42 | Actualizado 18:00h. Comenta Compartir

El ciclista alemán Max Schachmann se impuso en la primera etapa de la París-Niza, disputada este domingo en los alrededores de la capital gala, por lo que el corredor del equipo Bora se convierte en el primer líder de la prueba.

Tras 154 kilómetros de recorrido, con origen y final en Plaisir, una ciudad al oeste de París, Schachmann superó al esprint a sus compañeros de escapada, los belgas Dylan Teuns (Bahrain McLaren) y Tiesj Benoot (Sunweb), segundo y tercero, y el francés Julian Alaphilippe (Deceuninck), que acabó cuarto.

El pelotón, con muchos de los favoritos al triunfo final en esta prestigiosa prueba, entró unos segundos después, encabezado por el velocista holandés Cees Bol. En ese pelotón viajaban el colombiano Nairo Quintana y el italiano Vincenzo Nibali, dos de los principales aspirantes al triunfo en esta carrera.

«Entré en la escapada final casi en última posición. Me gustaría dar las gracias al equipo. Peter (Sagan) me ha ayudado y eso me ha salvado de verdad. En el final, Felix (Grossschartner) hizo un trabajo fantástico. Al llegar aquí, no sabía cuál era mi estado de forma. Mis piernas estaban un poco doloridas al final, pero podía ver al resto sufrir incluso más y eso me dio confianza», dijo Schachmann.

Barguil, expulsado de la carrera

Una caída en los primeros 50 kilómetros provocó que dos de los favoritos a la victoria final, los franceses Warren Barguil y Romain Bardet, salieran perjudicados.

Bardet, que sufre contusiones, pudo continuar rápidamente pero sin poder reintegrarse en el primer pelotón, mientras que el campeón de Francia, Barguil, fue expulsado de la carrera, por haberse ayudado del coche de su equipo para seguir en la misma.

El equipo Arkea-Samsic perdió a Barguil, pero se consoló con la maestría mostrada por el colombiano Nairo Quintana, que siempre estuvo bien colocado en las escapadas. Por el contrario, el australiano Richie Porte (Trek-Segafredo), que lleva el dorsal número uno debido a su estatus de doble vencedor de la prueba (2013 y 2015), se vio sorprendido en varias ocasiones. Porte entró en meta en el grupo de Bardet, a más de dos minutos y medio, perdiendo casi todas sus opciones de victoria.

Schachmann, de 26 años y actual campeón de Alemania, ganó la temporada pasada tres etapas en la Vuelta al País Vasco y recientemente fue segundo en la Vuelta al Algarve (Portugal), superado por el belga Remco Evenepoel.

La primera etapa de la París-Niza estuvo marcada por las medidas de prevención contra el coronavirus, entre ellas la limitación del contacto entre los corredores y el público y la prensa. La propagación del COVID-19 ha llevado a siete equipos del pelotón mundial a renunciar a correr la París-Niza, entre ellos el Ineos del colombiano Egan Bernal, último ganador de la prueba.

El lunes se disputará la segunda etapa, entre Chevreuse y Chalette-sur-Loing, con 166,5 kilómetros de recorrido beneficioso para los velocistas.

Clasificación de la 1ª etapa: 1. Maximilian Schachmann (GER/Bora) 3h32:19 2. Dylan Teuns (BEL/BAH) m.t. 3. Tiesj Benoot (BEL/SUN) m.t. 4. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) a 03 5. Cees Bol (NED/SUN) a 15 6. Nils Politt (GER/ISR) a 15 7. Giacomo Nizzolo (ITA/NTT) a 15 8. Sergio Higuita (COL/EF1) a 15 9. Felix Grossschartner (AUT/BOR) a 15 10. Yves Lampaert (BEL/DEC) a 15 11. John Degenkolb (GER/LOT) a 15 12. Zdenek Stybar (CZE/DEC) a 15 13. Philippe Gilbert (BEL/LOT) a 15 14. Kasper Asgreen (DEN/DEC) a 15 15. Jasper Stuyven (BEL/TRE) a 15

Clasificación general: 1. Maximilian Schachmann (GER/Bora) 3h32:09. 2. Tiesj Benoot (BEL/SUN) a 2 3. Dylan Teuns (BEL/BAH) a 4 4. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) a 7 5. Peio Bilbao (ESP/BAH) a 24 6. Rudy Molard FRA/FDJ) a 24 7. Cees Bol (NED/SUN) a 25 8. Nils Politt (GER/ICA) a 25 9. Giacomo Nizzolo (ITA/DDT) a 25 10. Sergio Higuita (COL/EF1) a 25