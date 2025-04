Powless saca los colores a Van Aert y al Visma en A Través de Flandes

Neilson Powless (EF), ganador de la Clásica de San Sebastián en 2021, sacó este miércoles los colores a Wout van Aert y al Visma en ... A Través de Flandes, al imponerse pese a llegar a la recta de meta en inferioridad numérica de uno contra tres. A Van Aert le acompañaron Tim Wellens y Matteo Jorgenson los últimos 70 kilómetros, pero no encontraron la forma de soltar al estadounidense. En la meta, Wellens lanzó a Van Aert, pero Powless le batió con claridad en el sprint.

El flamenco atraviesa una crisis evidente y asumió su error: «Soy totalmente responsable de esta derrota porque he sido yo quien ha decidido jugarse el triunfo al sprint. He sido demasiado egoísta en la parte final y me he bloqueado completamente en el sprint».

La escena remitió a la Omloop het Nieuwsblad, cuando Ian Stannard (Sky) formó en la escapada con tres corredores del Quick Step, Boonen, Terpstra y Vanderbergh, y les batió al final en el sprint.