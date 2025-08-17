El portugués Rubén Rodrigues da la victoria al Euskadi en Aretxabaleta
LUCA CORSI
san sebastián.
Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00
Rubén Rodrigues, portugués de 21 años del Euskadi Fundazioa, se impuso ayer en el Leintz Bailarari Itzulia de Aretxabaleta, esta vez en memoria de Manolo Zubillaga. Aventajó en dos segundos a Alejandro del Cid (Gomur). Completó el podio Gorka Corres (Caja Rural), a siete, con Igor Iriarte (Eulen) sexto a 16.
El Tour de Dinamarca acabó con la victoria absoluta de Mads Pedersen (Lidl-Trek), vencedor además de la quinta y última etapa. Ha dominado por completo la prueba.
En la Vuelta a Portugal, que acaba hoy con una contrarreloj, venció el argentino Tivani por delante de Pau Martí (Israel). Continúa al frente de la general el ruso Artem Nych, como Junior Lecerf en la Vuelta a Chequía.
En el Tour de Romandía, Urska Zygart (Soudal) arrebata el liderato a Paula Blasi tras la etapa ganada por Elise Chabbey (FDJ).
