Pogacar y Vingegaard eligen los Alpes

Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard han llevado trayectos casi opuestos de aproximación del Tour de Francia, pero han elegido lugares similares para la última ... concentración de altura. Ambos se hallan en los Alpes, aunque les separan 300 kilómetros. El esloveno se encuentra en la estación invernal de Isola 2000 junto a compañeros del UAE, mientras que Visma ha elegido de nuevo Tignes, más al norte, para que el danés limpie la poca carbonilla que puede quedar en su motor.

Mientras Van der Poel volaba rumbo a Denia y a la Costa Blanca mediterránea, los dos grandes favoritos para la próxima edición de la ronda gala, que partirá de Lille el sábado 5 de julio, se quedaron en los Alpes nada más concluir el Dauphiné.

Vingegaard ha extraído conclusiones de la derrota ante su gran rival en la vuelta a la competición: «No anduve bien en la primera llegada en alto, pero me sentí mejor en las dos siguientes. El retiro en Tignes me ayudará a perder un kilo». No le va a sobrar ninguno. Y tiene claro que para llegar de amarillo a París necesita «ser mejor que hace dos años».

Visma, por cierto, dio a conocer la composición del 'ocho' para el Tour. Rodea a Vingegaard con lo mejor que tiene: Wout van Aert, Simon Yates –vencedor del último Giro de italia–, Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Matteo Jorgenson, Sepp Kuss y Edoardo Affini.

Mientras tanto, Pogacar afina la puesta a punto en Isola 2000, en cuya ascensión ganó y firmó una exhibición en el Tour del año pasado. Ha ido en grupo. Sivakov, Soler, Narváez, Wellens y Politt llegaron procedentes del Dauphiné, como el campeón del mundo, y Adam Yates se presentó después de reponer las fuerzas gastadas en el Giro de Italia. Almeida, reciente ganador de la Vuelta a Suiza, completará la formación en la Grande Boucle.

Entrenarse con la bicicleta de contrarreloj es posiblemente la única asignatura pendiente de Pogacar. El resultado de la crono del Dauphiné evidenció que hay margen de mejora, posiblemente porque, embarcado en la temporada de clásicas, aparcó esa disciplina toda la primavera.

Remco Evenepoel, en La Loze

Precisamente los Alpes presentan la mayor dureza montañosa en el recorrido del próximo Tour. La decimoctava etapa transitará el jueves 24 por el Glandon y La Madeleine antes de terminar en la cima del col de La Loze, ascendida desde Courchevel. El domingo la visitó en bicicleta Remco Evenepoel junto a sus compañeros del Soudal Schachmann y Valentin Paret-Peintre.

Al día siguiente, el viernes 25 y casi sin margen de recuperación, la sucesión de puertos será la siguiente: Saisies, Pré, Cormet de Roselend y final en la estación de La Plagne.

Tampoco conviene despreciar las jornadas pirenaicas, que llegarán en primer lugar, lo cual añade habitualmente trascendencia a la hora de poner a cada uno en su lugar. La etapa del jueves 17 acabará en la cumbre de Hautacam tras subir y descender el Soulor. El viernes 18, los 10,9 kilómetros de cronoescalada entre Loudenville y Peyragudes marcarán sí o sí diferencias, sean grandes o pequeñas. Y el sábado 19 le llegará el turno a otro recorrido temible y clásico, Pau-Luchon: el Tourmalet por Barèges, el Aspin, el Peyresourde y Superbagnères.

La conexion entre los Pirineos y los Alpes no estará exenta de nombres propios de la historia del Tour. Tras albergar Montpellier la segunda jornada de reposo, los corredores subirán el martes 22 el Mont Ventoux, a las puertas de cuyo observatorio estará colocada la pancarta de meta.